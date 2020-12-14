  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:45:49 -
Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin lirayı, en yüksek ise 467 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 462 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 818 milyon 639 bin 276,20 lira, işlem miktarı ise 3.941,89 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 835 milyon 833 bin 612,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 466.100,001.834,50
En Düşük 460.000,001.810,00
En Yüksek467.000,001.833,75
Kapanış462.500,001.825,00
Ağırlıklı Ortalama 463.332,361.817,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.818.639.276,20
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.941,89
Toplam İşlem Adedi72
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Paha biçilmez" dedi ve açıkladı: Türkiye'de bir numara olacak!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ata Tohumu Projesi Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, İngilizlerden geri alınan tarihi ata tohumu kolek..
Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı
Dünya

Yunanistan'ın elinde kaldı! Çıldırtan Türkiye kararı

Yunanistan'da Türkiye 'ye karşı skandal hamlesine deste olmayan Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Malta’ya büyük öfk..
Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti
Spor

Takımı fark yiyen başkan çıldırdı: Günah benden gitti

TFF 1. Lig'de Bursaspor'a 3-0 yenilen Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medyadan futbolcuları sert bir dille eleştirdi. Y..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay