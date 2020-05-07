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Ekonomi

Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:49:29 -
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 395 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 676 milyon 94 bin 142,45 lira, işlem miktarı ise 1.749,36 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 679 milyon 895 bin 397,23 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 391.300,001.702,50
En Düşük 391.000,00395,50
En Yüksek395.400,00395,50
Kapanış392.000,00395,50
Ağırlıklı Ortalama 393.181,49395,50
Toplam İşlem Hacmi (TL)676.094.142,45
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.749,36
Toplam İşlem Adedi52

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