Altının kilogramı 235 bin 850 liraya düştü

Altın piyasasında, en düşük 235 bin 850, en yüksek ise 238 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,90 düşüşle 235 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 170 milyon 155 bin 521,17 lira, işlem miktarı ise 722 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 172 milyon 300 bin 928,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Vakıf Katılım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: