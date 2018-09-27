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Altının gramı 235 lira seviyelerinde seyrediyor!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 235,3 lira seviyelerinde dengelendi.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:41
Altının gramı 235 lira seviyelerinde seyrediyor!

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif  bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 234,4  liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat  09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 235,3 liradan işlem  görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.572 liradan  satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu  dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.195,4 dolardan işlem görüyor.  

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABDMerkez Bankası'nın (Fed) dün akşam  beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırdığını kaydetti.

Fed’in faiz kararının piyasalar tarafından önceden fiyatlandığı için  altın fiyatlarında agresif dalgalanmalar yaşanmadığını ifade eden Memiş, "Altının  ons fiyatı 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatı 230-240 lira bant aralığına  sıkışmış durumda. Altın fiyatlarının yön belirleyebilmesi için yeni haber  akışlarına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons ve gram fiyatının yatırımcısına alım fırsatı  verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve almış olduğu kararlar,  hem finans hem de jeopolitik anlamda piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.  Ticaret savaşları, yaptırım kararları, ekonomik saldırılar ve savaş tehditleri  bunlardan bazıları. Bu sebeple risk algısının artması, güvenilir liman olarak  altın talebini artırabilir."

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:41
  1. Altın

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