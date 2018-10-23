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Altının gramı 227 lira seviyelerinde seyrediyor

Altının gram ücreti, güne yükselişle başlamasının ardından 227,3 lira seviyelerinde dengelendi.

23 Ekim 2018 Salı 10:48
Altının gramı 227 lira seviyelerinde seyrediyor

Dün, dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,19 primle 222,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,01 primle 227,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 372 LİRA

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da bin 517 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 1.232,18 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:48
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