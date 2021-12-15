Altının gram satış fiyatında flaş gelişme
Altın fiyatlarında neler oluyor? İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı açıklandı.
Altın fiyatlarında son durum… Dolar kuru yanı sıra gram altın fiyatı da rekor kırıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcıyı meraklandırdı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı açıklandı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 834,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5.517,00 lira oldu.
Gram altın fiyatı için konuşan Mehmet Ali Yıldırımtürk, 3 ay içinde gram altın fiyatlarının 1000 TL’yi bulacağı tahmininde bulunmuştu. Vatandaşın dövizden ziyade altına yöneldiğine dikkat çeken Yıldırımtürk, “Bende diyorum ki dolar tutacağınız yerde altının önü daha açık. Dolarla altın almanız çok daha istifadeli olabilir diyorum. Altın şuan alınabilir seviyelerde” demişti.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: