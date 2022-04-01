  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Paylaşımı şaşkına çevirdi! Bu Akşener kendisini ne sanıyor?

İHA ve SİHA üreticilerinin uğraşmak zorunda kaldığı şeylere bak! Çiğdem Toker'in yalanı ayağına dolandı

HDP'ye şirin görünmek için ülkücülerin ‘İP’ini çektiler

Kirli ittifak ifşa oldu... CHP’li Salıcı’dan cezaevindeki HDP'li Demirtaş’a gizli teklif!

Haluk Özdil, Başkan Erdoğan'ın sır gibi sakladığı müjdeyi açıkladı! 'Türkiye'nin kurtuluşu olacak'

Laikçi kafadan suçlama bombardımanı! Vay be Ali Erbaş’ın yapmadığı şey kalmamış (!)

Utanmasa "Erdoğancıydım" diyecek! SİHA Sezgin uçuşa geçti

HDP’nin istekleri daha bitmedi! Koray Aydın’ın adamlarının da fişi çekiliyor

Avrupa ülkesi şaşkın: Ukrayna-Rusya krizindeki rolümüzü Türkiye'ye kaptırdık

Ukrayna ordusundan karşı atak! O bölgeyi Rusya'dan geri aldı!
Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 17:07:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 907 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 907 bin 700 lira, en yüksek 915 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 907 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 516 milyon 876 bin 357,50 lira, işlem miktarı ise 570,69 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 523 milyon 291 bin 186,25 lira düzeyinde gerçekleşti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay