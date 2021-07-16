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Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 497 bin 730 liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 16:35:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 730 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 497 bin 730 lirayı, en yüksek ise 504 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 497 bin 730 liradan kapattı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 294 milyon 616 bin 239,32 lira, işlem miktarı ise 585,77 kilogram oldu.

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