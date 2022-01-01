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Ekonomi Altını olanları Ramazan Kurtoğlu uyardı: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama...
Ekonomi

Altını olanları Ramazan Kurtoğlu uyardı: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama...

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, önümüzdeki altı yıl içerisinde altın fiyatlarının fena halde yükseleceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 07:53:00 -
Altını olanları Ramazan Kurtoğlu uyardı: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama...

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, CNN Türk'te Akıl Çemberi programında konuştu.

Ramazan Kurtoğlu, Küresel bir hesaplaşmanın dünyayı beklediğini söyledi. ABD ile Çin arasındaki savaşın çok yakın olduğunu kaydetti.

Altına ilişkin de tahminlerde bulunan Kurtoğlu, yukarı yönlü hareketlerin ilerleyen yıllarda gerçekleşeceğini ifade etti.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "2022 bir kırılma dönemi olacak ama önümüzdeki beş yılı hatta 2030 giden yılları merak edilenlere söyleyeyim. Bu yıllar arasında altın fena gidecek. Türk kadınının esas yatırım aracı altındır. Dolardaki oynamadan kaynaklı değil ve bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü sanal paraya geçmek için bu küreselcilerin ayağına dolanacak tek sistem altındır. Chicogo'da emtia borsasında buğdayın altınla işlem gördüğünü şimdi sizlere söylesem kalkıp herkes güler ama öyle" dedi.

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