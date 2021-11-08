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Ekonomi Altını olanlar dikkat! Çeyrek altın fiyatlarında son durum… İşte 8 Kasım 2021 güncel çeyrek altın fiyatları
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Çeyrek altın fiyatlarında son durum… İşte 8 Kasım 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

Milyonlarca yatırımcı altın fiyatlarına odaklanmış durumda. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin iki aylık zayıf performansın ardından beklentileri aşmasıyla ons altın, son 2 ayın zirvesi olan 1.820 doların üzerine yükseldi. Gram altın ise bu sabaha 568 lira ile damga vurdu. Peki çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 8 Kasım 2021 güncel çeyrek altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-11-08 10:20:00 -
Altını olanlar dikkat! Çeyrek altın fiyatlarında son durum… İşte 8 Kasım 2021 güncel çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD’de işsizlik verisinin beklenenden güçlü gelmesi ve Çin'de haftasonu gelen ticaret verilerinin yarattığı olumlu havayla 1.820 dolara doğru yükseldi.

Geçen haftanın büyük bir kısmını 550 TL civarında yatay bir seyirle geçiren gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar/TL'nin 9,70 eksenine oturmasıyla küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Gram altın bu sabah 568 lira ile rekor kırmasının ardından 566 lira civarında işlem görüyor.

ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, uluslararası piyasalarda ons altın fiyatını son 2 ayın zirvesine çıkardı.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1.821 dolar/ons ile 7 Eylül'den bu yana görülen en yüksek seviyesini test etti.

Şu sıralarda da cuma gününe göre yüzde 0,05 artışla 1.817 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, Hindistan'ın fiziki altın talebindeki toparlanmanın altın fiyatına destek verdiğini ifade ediyorlar.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dün kapanışı 918,0 lira ile yapan çeyrek altın, güne düşüşle başladı.Çeyrek altın alış: 906,1Çeyrek altın satış: 928,8

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