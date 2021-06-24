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Ekonomi Altında yeni yükseliş
Ekonomi

Altında yeni yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 17:28:00 - 2021-06-24 17:29:28
Altında yeni yükseliş

Altın piyasasında, en düşük 494 bin 310 lirayı, en yüksek ise 499 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 499 bin 500 liradan tamamladı.

İşlem miktarı 1.040 kilogram oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 514 milyon 580 bin 591,00 lira, işlem miktarı ise 1.040,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 525 milyon 13 bin 441,88 lira oldu.

En fazla işlem gerçekleştiren kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

 

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