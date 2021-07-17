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Ekonomi Altınbaş Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 13:56:00 -
Altınbaş Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547  sayılı  Kanun  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Altınbaş Üniversitesi akademik  birimlerine öğretim üyeleri alınacak.

Herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  dahi)  çalıştıkları  kurumdan  alacakları  ayrıntılı  hizmet  belgelerini dosyalarında sunmaları zorunlu.

Profesör  kadrolarına  başvuracak  adayların  başvuru  belgelerine  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  1  adet  dosya  ve  5  adet  CD,  Doçent kadrolarına  başvuracak  adayların  başvuru  belgelerine  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  1  adet  dosya  ve  3  adet  CD  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmekte. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmeli.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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