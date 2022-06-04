Altın yatırımcısı yeni haftaya dikkat! Kasırga gerçekten geliyor

Fed'in agresif faiz adımları karşısında büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişeler, piyasalarda ciddi durgunluk korkularını harekete geçirirken altın fiyatları için çok sert bir uyarı geldi. ‘Fırtına değil kasırga’ diyerek yatırımcıyı uyaran JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, “Kendinizi hazırlasanız iyi olur. Şu anda hava biraz güneşli, işler iyi gidiyor, herkes Fed’in bunu halledebileceğini düşünüyor. O kasırga tam orada, yolun aşağısında, bize doğru geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’de özel sektör istihdamının son ayda beklentilerin çok altında kalmasıyla ons altın Perşembe günü 1870 dolara çıkarak 9 Mayıs sonrası en yüksek seviyeyi görmüştü. Dün ise de gün içinde 1.874 doları test eden kıymetli metal, tarım dışı istihdam sonrası kazançlarını silerek 1850 doların altını test etti.

ABD’de tarım dışı istihdam son ayda 390 bin ile beklentilerin üzerinde artarken saatlik kazançlarda da yavaşlama oldu. İşsizlik oranında pandemi öncesi yüzde 3,6 seviyesi de korundu. ABD Merkez Bankası Fed’in istihdama zarar vermeden uygulamak istediği para politikası için son veriler olumluydu. Böylece Haziran ve Temmuz’da 50’şer baz puanlık faiz artışı beklentisi de kuvvetlendi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını, birkaç ay devam eden aşağı yönlü okumaların görülmesi gerektiğini belirtti. Mester, Fed'in gelecek iki toplantısının her birinde faiz oranlarının yarım puan artırılması gerektiğini ifade etti.

Gram altın yatırımcısının yüzü güldü

Dolar/TL kurunun dün 16,54 seviyesini görmesi altının gram fiyatına 2022 yılının zirvesini getirdi ve 993 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2 ye yakın değer kazandı.

1100 lira beklentisi

Finans Analisti Şevket Apuhan Mynet’e yaptığı değerlendirmesinde gram altın için fiyat tahminini paylaştı. Apuhan gram altın fiyatlarına ilişkin beklentisini şu sözlerle açıkladı:

“Özellikle son günlerde gittikçe artan belirsizlik ve bu belirsizliğin uluslararası gelişmelerle de desteklenmesi sonucu ‘Güvenli liman’ arayışı önem kazanıyor. Bu arayış ise en çok altın fiyatlarına yansıyor ve bu yansıma sonucu altında rekor üzerine rekor kırılıyor. Kısa vadede herhangi bir rahatlatıcı gelişme de ufukta gözükmemekte. Jeopolitik risklerin artması da paniği tetikliyor. Bununla beraber dünyada artan enflasyon sonucu merkez bankaları faiz silahına sarılmış durumdalar. Özellikle, Fed faiz artırımında bulundukça dolar güçleniyor ve çekilen faiz kılıcı ons altını da doğrudan etkiliyor ancak faiz artırımlarının getirdiği belirsizlikler ve olumsuz beklentiler altının her defasında yeniden atağa geçmesine yol açıyor. Şu an için yakın dönemde altının değer kaybedeceğini yorumlamamıza yol açacak bir gelişme de yok. Dolayısıyla bu sene içerisinde gram altını süreli iniş ve çıkışlardan sonra 1100 lira seviyesinin üzerinde görmemiz sürpriz olmayacaktır.”