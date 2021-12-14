Altın yatırımcıları dikkat! Eğer gerçekleşirse 660 seviyelerine düşebilir
Gram altın için kritik analizlerde bulunan GCMForex Yatırım Danışmanlığı, aşağı yönün devamı için 685,00 - 700,00 bölgesi altında kalıcılık şartı gerekmektedir. Olası aşağı yön durumunda 670,00 – 660,00 ve 650,00 seviyeleri gündeme gelebilir.” İfadelerini kullandı.
Yatırım firmasının paylaştığı analize göre, altının seyri şu şekilde olacak. Gram Altın için 685,00 - 700,00 bölgesini takip ediyoruz. Fiyat 685,00 - 700,00 bölgesi üzerinde olduğundan yukarı yönlü görüşümüz sürmektedir. Yukarı yön için ilgili bölge üzerinde 4 saatlik kapanışları izleyeceğiz.
Yukarı yön için 685,00 - 700,00 bölgesi üzerinde 4 saatlik kapanışlar şartı aranmaktadır. Olası yukarı yön fiyatlamasında 800,00 – 815,00 - 835,00 – 850,00 - 875,00 ve 900,00 seviyeleri izlenebilir.
Aşağı yönün devamı için 685,00 - 700,00 bölgesi altında kalıcılık şartı gerekmektedir. Olası aşağı yön durumunda 670,00 – 660,00 ve 650,00 seviyeleri gündeme gelebilir.
İlgili bölge öncesinde 770,00 – 750,00 ve 730,00 ara destekleri takip edilebilir.
Özetle; 685,00 - 700,00 bölgesi üzerinde yukarı yön olabilir.
Günün Önemli Seviyesi / Seviyeleri: 685,00 - 700,00 bölgesi.