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Ekonomi Altın yatırımcıları dikkat! Eğer gerçekleşirse 660 seviyelerine düşebilir
Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! Eğer gerçekleşirse 660 seviyelerine düşebilir

Gram altın için kritik analizlerde bulunan GCMForex Yatırım Danışmanlığı, aşağı yönün devamı için 685,00 - 700,00 bölgesi altında kalıcılık şartı gerekmektedir. Olası aşağı yön durumunda 670,00 – 660,00 ve 650,00 seviyeleri gündeme gelebilir.” İfadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 08:36:00 - 2021-12-14 08:45:00
Altın yatırımcıları dikkat! Eğer gerçekleşirse 660 seviyelerine düşebilir

Yatırım firmasının paylaştığı analize göre, altının seyri şu şekilde olacak. Gram Altın için 685,00 - 700,00 bölgesini takip ediyoruz.  Fiyat 685,00 - 700,00 bölgesi üzerinde olduğundan yukarı yönlü görüşümüz sürmektedir.   Yukarı yön için ilgili bölge üzerinde 4 saatlik kapanışları izleyeceğiz.

Yukarı yön için 685,00 - 700,00 bölgesi üzerinde 4 saatlik kapanışlar şartı aranmaktadır. Olası yukarı yön fiyatlamasında 800,00 – 815,00 - 835,00 – 850,00 - 875,00 ve 900,00 seviyeleri izlenebilir.

Aşağı yönün devamı için 685,00 - 700,00 bölgesi altında kalıcılık şartı gerekmektedir. Olası aşağı yön durumunda 670,00 – 660,00 ve 650,00  seviyeleri gündeme gelebilir.

İlgili bölge öncesinde 770,00 – 750,00 ve 730,00 ara destekleri takip edilebilir.

Özetle;   685,00 - 700,00 bölgesi üzerinde yukarı yön olabilir.         

Günün Önemli Seviyesi / Seviyeleri: 685,00 - 700,00 bölgesi.

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