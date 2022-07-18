Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yeni hafta uyarısı: Doları olanlar bunu yapsın

Dolar uçup giderken ons altın çakılırken vatandaşlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dünyada hızla artan dolarla altın alma trendini Türkiye'de zarar etmeden yapabilmenin tek yolunu anlattı.

İşte İslam Memiş'in o kritik açıklamaları:

"Dolar endeksi 109'a kadar yükseldi. Diğer yabancı para birimlerine de yatırım yapabilirsiniz. İsviçre frangı olsun, sterlin olsun. Sterlinle sizi ocak ayında tanıştırmıştım. Ciddi anlamda değer kaybeden, önü açık bir para birimidir. Parite ile dolarınızı takas işleminde yine gerçekleşleştirebilirsiniz. Elinde dolar olanlar bugünlerde çok şanslı. Eylül ve ekimle birlikte euro ve sterlinde ciddi toparlanmalar bekliyor olacağım.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımına yeniden gitmesiyle bu da euro ve sterlinin toparlanmasına neden olacaktır. Teknik düzeltme ile ciddi değer artışları görebiliriz.

Bunu altın ve gümüş üzerinden de yapabilirsiniz. Elinde dolar bulunduran, bugünlerde oldukça şanslı. Çünkü altın ons ve gümüş ons fiyatında da ciddi düşüşler yaşandı. Şu anda gram altın/TL fiyatı yüksek. İçeride düşmüyor. Ekranlardakinin aksine gram altın/TL fiyatı şu anda 981 lira. Serbest piyasalara geldiğinizde o televizyonlardaki rakamların geçerli olmadığını göreceksiniz. Gram altın/TL için söylüyorum bunu ama paritelere baktığınızda dünya ucuz altın almaya devam ediyor. Dünyada dolarla emtia alanlar, şu anda dünyada ucuz altın topluyorlar.

Temmuz ve ağustos aylarında 950-1000 lira aralıkları korunacaktır. Dolar/TL kurunda 17-18 TL aralığı, gümüş gramda 10-11 lira aralığı devam edecek. Temmuz ve ağustos ayında çok bir şey beklememek gerekiyor. Elinde dolar bulunduran yatırımcısı parite işlemi ile altın alırsa, ucuz altın alma şansına sahip olacaklar."