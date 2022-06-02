Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fena patladı: Rüşvetin belgesi olmaz

Araba fiyatlarında üzerinde yaşanan artışlara bir yenisi daha gelirken ikinci el araba fiyatları yükselişine devam ediyor. İslam Memiş sıfır araba fiyatlarında bayilerin oyununa dikkat çekti.

Sıfır araba fiyatları için gelen yüksek zamlar şimdi de ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak. Yaz aylarının gelmesiyle de birlikte 2. el araba fiyatları fırlayacak. Finans Uzmanı İslam Memiş de sıfır araba fiyatları konusunda çarpıcı bir bilgiyi paylaştı.

İslam Memiş araba fiyatlarına tepki göstererek, “2.El araç sıfır araç, bayii sıfır araçtan neden daha pahalı?” diye sordu.

“Satış temsilcilerinin ve bayiilerin elden komisyon almaları olabilir mi?” diyen İslam Memiş, “Delil var mı? Rüşvetin belgesi olmaz. Bu düzen var mı? Var. Bahane ne? Araç yok. Avanta olunca araç nasıl oluyor?” dedi.