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Ekonomi 'Altın ve dolar ile o iş olmaz’ dedi! Okan Bayülgen 3 ayda 300 bin Euro kazandıran yatırım yöntemini açıkladı
Ekonomi

'Altın ve dolar ile o iş olmaz’ dedi! Okan Bayülgen 3 ayda 300 bin Euro kazandıran yatırım yöntemini açıkladı

Okan Bayülgen, "Para nasıl değerlendirilmeli? Yatırım nasıl yapılmalı? Birikimler nasıl korunmalı?" başlıklı soruların yer aldığı Muhabbet Kralı programında ezber bozan bir yatırım tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 17:09:00 - 2021-12-14 17:12:41
'Altın ve dolar ile o iş olmaz’ dedi! Okan Bayülgen 3 ayda 300 bin Euro kazandıran yatırım yöntemini açıkladı

Haber Global'de ekranlara gelen Muhabbet Kralı programında ekonomi ve yatırım tavsiyeleri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Program sunucu Okan Bayülgen ise yakınen tanık olduğu bir hikayeyi izleyicilerle paylaştı.

Okan Bayülgen yaptığı açıklamada, "Dolar, altın ya da Euro’yu kazanmıyorsak bana kenara koymak anlamsız geliyor. Kime yatırım yapılmalı? Bir hikaye buldum. O adama yatırım yapılmalı. Bu çok küçül ölçekli biri girişimci. Bodrum’dan Kos Adası’na çantasındaki magnetler ile gidiyor. Buzdolabı magnetleri bunlar… 1 liraya mal ediyor. Oradaki dükkanlara 1 Euro’ya satıyor. 3 ay içerisinde 300 bin Euro’ya kazanmış. Ben bu zekaya yatırım yapılması tarafındayım. Dolar, Euro ve altın değil. Bu örneği büyüterek ihracata da katkıda bulunabiliriz İşi gücü bırakıp bunu yapabilirim" ifadelerini kullandı.

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