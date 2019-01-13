Altın süt mucizesi! Altın süt nedir | Altın sütün faydaları

Son günlerde tekrar gündeme gelen mucizevi karışım Altın süt! hem tadıyla hem de sağlığa faydalarıyla oldukça güzel bir besin kaynağı.Altın süt nedir? Altın sütün faydaları nelerdir? Altın süt nasıl yapılır? Altın sütün nasıl hazırlandığı ve tüketildiğini sizler için araştırdık. İşte altın süt hakkında merak edilenler...

Altın Süt Nedir?

Temelde süt ve zerdaçalın buluşmasından elde ediliyor. İçerisine zerdeçalın içerisindeki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, Hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlar ilave ediliyor. Tatlandırmak için ise karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden destek alınıyor. Ortaya çıkan bu içecek ise binbir derde deva bir olarak biliniyor.

Zerdeçal içerisinde kurkumin olarak bilinen bir madde barındıyor. Kurkumin aslında bir pigment ve zerdeçala rengini veriyor. Bu pigmentin içerisindeki kimyasal bileşenler DNA hasarını azaltmak da tutun da, eklem rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Etken hale gelebilmesi için de karabiber ve zeytinyağı gibi bir yağa ihtiyaç duyuyor.

Süt ve zerdaçalın karışmasıyla, içerisine zerdeçalın içerisindeki yararlı maddeleri ortaya çıkarması için karabiber, zeytinyağı, Hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlar ilave ediliyor. Tatlandırmak için ise karanfil, bal, tarçın gibi malzemelerden altın süt elde ediliyor.

Altın sütün faydaları nelerdir?

 Altın süt, içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Serbest radikalleri vücudunuzdan atıyor ve temizliyor.

 Vücudu temizlerken cildi de güzelleştiriyor, akne görünümünün ve sivilcelerin en aza inmesine yardımcı oluyor.

 Kadınlarda regl döneminin daha az ağrılı geçmesine yardımcı oluyor. Hormonların daha düzenli salgılanmasına da destek oluyor.

 Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, hafızanızın daha sağlam olmasına da destek oluyor.

 Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle çocukların salgın hastalıklara yakalanma risklerini azaltıyor.

 Karaciğer yağlanmasının önüne geçiyor. Karaciğer yağlanması problemi olanların da tedavisine destek oluyor.

 Kandaki insülin seviyesini dengeliyor. Bu sayede daha az acıkmanıza yardımcı oluyor ve daha rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor.

 Yağ yakımını hızlandırıyor, tokluk hissi yaratıyor. Bu sayede zayıflamaya yardımcı oluyor ve kilo kontrolüne destek veriyor.

 Öksürülük, nezle gibi şikayetlerin kesilmesine yardımcı oluyor.

 Huzursuz bağırsak, gaz, şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümüne destek oluyor.

 Antienflamatuvar özelliği sahip. Bu nedenle vücudunuzdaki ağrıları en aza indirmenize yardımcı oluyor. Doğal ağrı kesici görevi görüyor.

 İçerisindeki ağrı kesici, hücre yenileyici bileşenler sayesinde de kanser tedavisinde önemli rol oynuyor.

Altın sütün yapılışı

Altın sütün yapımı ise çok pratik. Bolca zerdeçala ve süte ihtiyacınız var. İçerisindeki maddeleri daha etkin hale getirmek için de Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı gibi yağlardan destek alabilirsiniz. Karabiber, tarçın, kakule, karanfil ve bal, tadını daha nefis hale getirecektir. Malzemeleriniz hazırsa yapımına başlayalım.

Derin bir cezvenin ya da minik bir sos tenceresinin içerisine sütü aktarın. 1 su bardağı süte 1,5 çay kaşığı kadar toz zerdeçal ilave edin. İçine zerdaçalı ilave ettikten sonra karıştırarak kısık ateşte kaynatın. Kök zerdeçal ekleyecekseniz çok minik bir parçayı rendeleyerek ilave edin. Pişirdikten sonra da süzün.

Kaynama noktasına geldikten sonra ocağın üzerinde karıştırarak 5 dakika kadar pişirin. Ardından ocaktan alın. Ocaktan aldıktan sonra içerisine tarçın, karabiber, karanfil ilave edebilirsiniz. Daha sonra balla tatlandırarak ılık bir şekilde tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun.