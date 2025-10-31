  • İSTANBUL
Altın piyasasında denge arayışı: Merkez Bankası alımları askıya aldı

Altın piyasasında denge arayışı: Merkez Bankası alımları askıya aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yerli altın alımlarını geçici olarak durdurdu. Sektör temsilcileri bu kararı olumlu karşılarken, adımın yurtiçi ve uluslararası altın fiyatları arasındaki makası düşürmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye'deki madenlerde üretilen altınlarım alımını durdurdu. Bu karar sektör temsilcileri ve piyasa uzmanları tarafından 'olumlu' değerlendirilirken, Merkez Bankası’nın aldığı bu kararın uluslararası piyasayla yurtiçi altın piyasası arasında 12 bin dolara kadar çıkan makasın ciddi oranda düşmesine neden olacağını belirttiler.

PİYASA TEMSİLCİLERİ OLUMLU KARŞILADI

Yerel madenlerde üretilen altın alımlarının durdurulmasıyla ilgili alınan karar sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, alınan bu karar kararın uluslararası piyasayla yurtiçi altın piyasası arasında 12 bin dolara kadar çıkan makasın ciddi oranda düşmesine neden olacağını belirtilirken, karar altın ithalatı kotası nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan sektörde olumlu karşılandı.

FİYAT MAKASININ AÇILMASI PİYASAYI KÖTÜ ETKiLEDİ

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, altın alımlarındaki durmanın yurt içinde özellikle fiyatlara yönelik bir hamle olabileceğini belirtti. Yılmaz, şunları söyledi:

“Merkez Bankası altın ithalatına bir kota koydu. Bu kotayı koyunca iki şey gerçekleşti. Kâğıt üzerinde altın ithalatı biraz azalmış gibi görünüyor ama maalesef başka yollara yönelenler de oldu. Ekonomi tarafında ise uluslararası piyasalardaki fiyatla Türkiye’deki fiyatlarda makas açılmaya başladı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye’nin mevcut altın rezervi 643 ton civarında ve dünyada 9. sırada yer alıyor. Yüzde 100 doğru bir iş yapılarak, Türkiye’de üretilenin hepsini TCMB satın aldığı için, bu fiyat makasının açılması piyasayı kötü etkiledi.”

YENİDEN ALIMLAR BAŞLAYACAKTIR DiYE DÜŞÜNÜYORUM

Yılmaz, altın alımlarının durmasının nedenleri arasında fiyat makasının kapanması amacıyla rezervden altın vermek yerine iç üretimin piyasaya verilmesinin bir yöntem olarak izlenebileceğini bu durumun da hem fiyat makasının kapanması için hem de diğer yolları engellemek için önemli bir yöntem olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Şunu çok iyi biliyoruz; 4,5-5 yıldır sürekli alım vardı. Geçmişte de 1-1,5 aylık bir ara dönem olmuştu. Bu dönem de muhtemelen 2-3 ay kadar geçici bir dönem olacaktır. Yeniden alımlar başlayacaktır diye düşünüyorum."

CARİ AÇIĞA ETKİSİ POZİTİF OLUR

Cari açık üzerinde önemli bir etkisi olan altın alımları ve fiyatlarının da iç alımın durdurulmasıyla nasıl etkileneceğini Yılmaz, şu şekilde anlattı:

“Bu durum ayrıca cari açık için hem negatif hem de pozitif etki edecek bir gelişme. Fiyatta realizasyon negatif etki olacaktır. Bir bu kadar da ithalatı da düşürebileceğiniz için pozitif etkisi de bu olacaktır.”

PİYASADAKİ OYNAKLIK İÇİN POZİSYON ALIYOR

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel de TCMB’nin altın alımlarının durdurulduğunu doğrularken TCMB’nin altın alımlarını otomatik yaptığını, alım olmadığı dönemlerde bu durumun açıklandığını söyledi. Yücel Merkez Bankası’nın rezerv çeşitlendirmesi ya da küresel piyasalardaki oynaklık nedeniyle bir pozisyon alımı olabileceğini de ekledi.

TCMB Eski Kıdemli Ekonomisti Dr. Ali Çufadar, altın alımlarının ekonomik programa da etkisi olduğunu belirtirken, rezervleri artırmaya yönelik ise önemli olduğunu belirtti. TCMB’nin altın alımı sonucu piyasaya sürdüğü likiditeyle hem para arzını hem de kura etki ettiğine dikkat çeken Çufadar, alımların durması ihtimalinin ithalat kotasıyla çelişebileceğine yönelik sorusuna da "doğru" yanıtını verdi.

