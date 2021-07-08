Altın ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın çıktı mı? Çeyrek altın kaçtan alınıp kaçtan satılıyor?
Altın fiyatları son durum bilgileri altına yatırım yapan ya da yatırımını altında değerlendirmek isteyenlerce merak ediliyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu özellikle de 1 Temmuz’da sonra korona yasaklarının kalkmasıyla birlikte bir hayli sorgulanır oldu. Güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, bilezik fiyatları da yine arama motoru üzerinden en çok arananlar listesinde ilk sırada yerini almakta. Bankada gram atını bulunan, düğün, nişan ya da nikah yapacaklar bugün canlı altın kuru kaç para? 8 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı bugün son durum nedir? sorularının cevabı haberimizde.
Altın fiyatları haziran ayında bir hayli geriledi. Altına yatırım yapanlar güvenli liman olarak bilinen altında son aylarda kazanç elde edemiyor. altın fiyatları yılın ilk aylarında olduğu gibi pek hareketli bir grafik içmiyor. Altına yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarını an be an takip ediyor. Peki altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın kaçtan alınıp kaçtan satılıyor?
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı
8 Temmuz Perşembe gram altın 502 liradan, çeyrek altın 820 liradan, Cumhuriyet altını da 3.271,81 liradan işlem görüyor. İşte piyasalarda son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
500,43
502,30
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
501,71
501,81
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.797,89
1.798,22
ÇEYREK ALTIN FİYATI
802,74
820,46
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.210,96
3.271,81
YARIM ALTIN FİYATI
1.600,46
1.640,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.210,96
3.271,81
ATA ALTIN FİYATI
3.295,00
3.360,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
275,24
330,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
452,89
484,41