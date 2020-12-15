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Ekonomi Altın ne kadar? 15 Aralık gram, çeyrek altın güncel fiyatları...
Ekonomi

Altın ne kadar? 15 Aralık gram, çeyrek altın güncel fiyatları...

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı... Altın fiyatları 15 Aralık: Anlık, canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?15 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:06:00 -
Altın ne kadar? 15 Aralık gram, çeyrek altın güncel fiyatları...

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın gramı ne kadar oldu? Altının ons fiyatı, 1,832 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 15 Aralık’ta gram altın 464 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

15 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 464,4 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 461,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 464,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3.111 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.843 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bazı ülkelerde ek kısıtlamaların getirilmesinin risk algısını görece artırdığını ve altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Ons

Alış: 1.843,31 dolar

Satış: 1.843,50 dolar

Gram

Alış: 464,20 lira

Satış: 464,40 lira

Çeyrek

Alış: 757,57 lira

Satış: 762,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.087,00 lira

Satış: 3.111,00 lira

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