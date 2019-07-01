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"Altın kemeri rahmetli babama hediye edeceğim"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 650, 651 ve 652'ncisinde başpehlivan olan ancak son verdiği numunelerin dopingli çıkması nedeniyle altın kemeri iade eden ve 2013 yılındaki başpehlivanlık unvanını kaybeden Ali Gürbüz, altın kemerin sahip olmayı istiyor -Ali Gürbüz: -"Çok iyi hazırlandım ve kendimi de çok iyi hissediyorum, durumum çok iyi. Bir kaza bela olmaz ise bu sene Kırkpınar’dan altın kemerle dönmek hedefim. Altın kemeri kazandığımda rahmetli babama hediye etmek isterim"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
"Altın kemeri rahmetli babama hediye edeceğim"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 650, 651 ve 652'ncisinde başpehlivan olan ancak son verdiği numunelerin dopingli çıkması nedeniyle altın kemeri iade eden ve 2013 yılındaki başpehlivanlık unvanını kaybeden Ali Gürbüz, altın kemerin sahip olmayı istiyor.

Ali Gürbüz, 2011 ve 2012'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, bir sonraki yıl da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanı aldı. Gürbüz, aldığı bu sonuçlarla altın kemerin ebedi sahibi olmayı hak etti.

Atadan güreşçi olan Ali Gürbüz, babası Recep Gürbüz'ün 1988'de Kırkpınar başpehlivanı olarak Antalya'ya getirdiği altın kemeri, "Babamın yarım bıraktığı emaneti alacağım." diyerek güreşlere çıkmıştı.

Babasına verdiği sözü bir anlamda yerine getiren Ali Gürbüz, Edirne'deki güreşlerin bitmesinin ardından altın kemeri babasının mezarına götürerek, dua etmişti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 650, 651 ve 652'ncisinde başpehlivan olması nedeniyle altın kemeri takan Gürbüz, verdiği numunelerin dopingli çıkması nedeniyle altın kemeri iade etti ve son başpehlivanlık unvanını kaybetti.

Ali Gürbüz, Türkiye Güreş Federasyonunun verdiği 15 ay men cezasına itiraz edince Tahkim Kurulu cezayı iki katına çıkardı.

650 ve 651. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirmeyi başaran Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki organizasyon için son antrenmanlarını yaptığını söyledi.

Kırkpınar'a çok az bir süre kaldığını anımsatan Gürbüz, Kırkpınar'da yeniden başpehlivan olmayı hedeflediğini ifade etti.

Bu yılki güreşlere çok iyi hazırlandığını vurgulayan Gürbüz, "Katıldığımız birçok güreş müsabakalarında Kırkpınar'a hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu sene Kırkpınar'da başpehlivan olmak hedefim. Çok iyi hazırlandım ve kendimi de çok iyi hissediyorum, durumum çok iyi. Bir kaza bela olmaz ise bu sene Kırkpınar'dan altın kemerle dönmek hedefim. Altın kemeri kazandığımda rahmetli babama hediye etmek isterim." diye konuştu.

Kış döneminde ağırlık, koşu ve kondisyon gibi çalışmalar yaptığını şu anda ise yağlı antrenmanlara daha çok ağırlık verdiğini aktaran Gürbüz, şöyle devam etti:

"Form koşularıyla beraber antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kırkpınar'da her zaman güzel güreşler olur. Bu sene de çok sağlam güreşçiler, altın kemeri almak isteyen çok başpehlivanlar var. Güzel ve kıran kırana güreşler olacaktır. Bu güreşlerin, bu savaşın sonunda galip çıkmak istiyorum."


- "Kırkpınar bizim için çok önemli"


Kırkpınar'ı yağlı güreşin olimpiyatı olarak nitelendiren Gürbüz, "Kırkpınar bizim için çok önemli. Bir sene boyunca Kırkpınar'a çalışıyoruz. Kırkpınar dünyanın en eski spor organizasyonu ve orada başpehlivan olan kişi o yılın Türkiye başpehlivanı oluyor. O yüzden Kırkpınar'ın yeri yağlı güreşte başpehlivanlar için çok ayrıdır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
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