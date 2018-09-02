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Altın kaplama taşı, külçe altın diye yutturdular! Hem de kuyumcuya...

2 Alman kadın turisti kullanarak İstanbul'daki bir kuyumcuya dışı 24 ayar altınla kaplanmış taşı, Alman patentli külçe altın gibi satan dolandırıcılar, esnafı yaklaşık 16 bin liralık zarara uğrattı

02 Eylül 2018 Pazar 14:48
Altın kaplama taşı, külçe altın diye yutturdular! Hem de kuyumcuya...

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan AA Finans Analisti İslam Memiş, tatil sezonun devam ettiği bugünlerde Türkiye'de yabancı turist sayısında ciddi artışlar gözlemlendiğini, yabancı ziyaretçilerin ekonomiye katkı sunmaya devam ettiğini, ancak aralarında bulunan bazı kalpazanların hedeflerinde esnafın olduğunu kaydetti.

Turist görünümlü yabancı kalpazanların, Alman rafinelerinin 24 ayar külçe altın kalıplarını taklit ettiğine dikkati çeken Memiş, "24 ayar altın kaplama külçenin içine taş maden koyup altın diye satıyorlar. Dışına da 999.9 patenti vuruyor. Dışı tamamen altın kaplama olan külçenin içi taş maden dolu." diye konuştu.

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Memiş, kalpazanların gram altınların sahtesini yapmaya 5 yıl önce başladığını aktararak, bu konuda hem kuyumcu esnafını hem de vatandaşları her zaman dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını ifade etti.

İçi taş dolu sahte külçe altınların, Türkiye'deki merdiven altı atölyelerde hazırlandığını düşündüğünü anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Çünkü başka ülkelerin patent ve markalarını kullanılarak hazırlanan sahte altınların Türkiye'ye sokulma ihtimali çok zayıf. Yani 3-5 tane sokulduğunu düşenebilirsiniz ama bunu meslek haline getirmek, piyasada satmak, yabancı turistleri kullanmak bir ekip işidir. Bundan dolayı bu sahte kalıplar ve altınların Türkiye'de sahte atölyelerde hazırlandığını düşünüyorum. Turist görünümlü kalpazanlar, genelde tatil bölgelerinde kuyumcu esnaflarını ya da bölgede ticaret yapan esnafları hedef alıyor. Dışı 24 ayar kaplama olan sahte külçeler, kesilmedikten sonra sahte olduğu hiç anlaşılmıyor. Dışından ayar suyu ile kontrol edildiğinde sorun yok, ancak kesildiğinde içinin maden olduğunu anlaşılıyor."

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 14:48
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  3. kuyumcuya yutturdular
  4. dolandırıcılar
  5. esnaf zarara uğradı
  6. 2 alman kadın turisti kullandılar
  7. görülmemiş yöntem
  8. altın

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