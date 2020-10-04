Altın için dikkat çeken sözler!

Ünlü Kitco analistlerinden Neils Christensen, altın fiyatları ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

Christensen, ABD'de bütün seçim kargaşası sürerken Kanadalı olduğu için hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi. Kriptokoin'in haberine göre; salı gecesi tartışmaları izlemek için televizyon başına geçen 73 milyondan fazla kişiden sadece biri olduğunu söyleyen Christensen, ayrıca görülenlerden sonra muhtemelen hayal kırıklığına uğrayan milyonlarca insandan sadece biri olduğunu belirtti.

Altın dibe mi vuracak yoksa daha fazlası mı olacak?

Christensen, herkesin toplu olarak şahit olduğu siyasi tren enkazına işaret ederek ancak, altın fiyatlarının onsunun 1.900 doların üzerine çıkması için bir nedene ihtiyaç varsa, şimdi ona sahip olunduğunu ifade etti.

Kitco’dan Anna Golubova, altın piyasasının dört senenin en kötü aylık performansına doğru ilerlediğini hafta ortasında belirtmişti. Bu haftanın altın rallisinin ilginç bir zamanda gerçekleştiği kaydedilirken yatırımcıların şu anda sorduğu sorunun dibe mi vurulduğu yoksa daha fazlasının mı olacağı oldu.

Wells Fargo ve Ray Dalio’nun Bridgewater Associates’i gibi büyük isimler bu hafta altın satın almak için iyi bir zaman olduğunu ifade ettiler.

"Hala bol miktarda potansiyel var"

Bridgewater, senenin ilk yarısında altının yükselişinden sonra dahi, daha yüksek fiyatlar için hala bol miktarda potansiyel olduğunu bildirdi.

Riskten korunma fonu raporda, altının, barış zamanında görülmemiş büyüklükte mali ve parasal teşvikler ile canlanan dolar karşısında bugüne kadar yaklaşık % 30 ve diğer gelişmiş dünya para birimleri karşısında karşılaştırılabilir bir miktarda yükseldiğini, bunların, klasik reflasyonist dinamikler olduğunu ve hala yükselişin erken safhalarında da olmadığını belirtti.

Siyasi belirsizlik

Bu arada, birçok analistin ABD’deki siyasi belirsizliğin altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarını desteklemeyi sürdüreceği hususunda uyarmaya devam ettiği bildirilirken ama bu 3 Kasım’da olacaklardan daha fazlasına işaret edildiği ifade edildi.

Pek çok siyasi uzman ve analist, Amerika'daki siyasi bölünme sebebi ile kesin bir sonucun ortaya çıkmasının haftalar alabileceği konusunda ikaz ediyor. Tartışmalardan önce, UBS’deki analistler, yatırımcıları çekişmeli bir seçim olmasını bekledikleri için altın satın almaları konusunda ikaz ediyorlardı.

Elbette yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının hemen ardından seçim kaosunun sona ermesini beklememeleri, Trump’ın hafif semptomlar yaşadığı kaydedildi.