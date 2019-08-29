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Altın fiyatlarının artması satışları olumsuz etkilemedi

Kayseri’de sarraflık yapan Mustafa Zağlı, altınının fiyatlarının artmasına rağmen talep gördüğünü söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:25
Altın fiyatlarının artması satışları olumsuz etkilemedi

Kayseri’de sarraflık yapan Mustafa Zağlı, altınının fiyatlarının artmasına rağmen talep gördüğünü söyledi.


Altının yüzyıllardır dünya üzerindeki çok değerli bir maden olduğunu ve vatandaşların fiyatlara rağmen alım gücünün olmasından memnun olduklarını belirten Sarraf Mustafa Zağlı, “Yaz geldiği zaman düğün mevsimi başlar ve bunun sonucu olarak altına rağbet olur. Geriye kalan zamanlarda da insanlar yatırım için alınıyor fakat yaz sezonunda gurbetçilerin gelmesiyle beraber, özelikle çeyrek altın çok alınır. Bayram arefesiyle beraber, altın gramında 10 lira birden yükseldi. Bu da gün içerisinde inişli çıkışlı sürekli fiyat değişerek devam etti. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Vatandaşa çeyreği verirken fiyat yükseliyor ve biz de bir şey diyemiyoruz.Vatandaştan altını alırken fiyat birden düşüyor yine bir şey diyemiyoruz. Fiyatlar, böyle birbirini götürüyor ama altın yüzyıllardır değerli bir maden olarak görülmüştür ve dünyada para birimleri de altın üzerinden değerlendirildiği için, altın her zaman kazanç ve yatırımdır" ifadelerini kullandı.


Satışlardan memnun olduklarını dile getiren Zağlı, "Satışlardan da oldukça memnunuz. Altının yükselmesi kimseyi etkilemiyor. Toplumda alım gücü olmayan birkaç kişi var ve onların dışında herkes altın alabiliyor. Altın satışları da güzel bu noktada. Son günlerde de gram altın satışında artış oldu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:25
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