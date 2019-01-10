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Altın fiyatları yükseldi! İşte son rakamlar...

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 228,2 TL seviyelerinde dengelendi. İşte altında son rakamlar...

10 Ocak 2019 Perşembe 22:23
Altın fiyatları yükseldi! İşte son rakamlar...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasından sonra 228,2 lira seviyelerinde kendisini dengeledi. İstanbul Kapalıçarşı'da ise bugün çeyrek altın 368,00 lira, Cumhuriyet altını 1.508,00 liradan alıcı buldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı 225,80 liradan günü tamamladı.

Gram altın dün yükselişini 3’üncü güne taşıması sonrasında günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 228,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 10 ocak perşembe günü ise en düşük 227,5 lira ve en yüksek 228,8 lirayı gördü. Sabah saatlerinde yüzde 0,1 azalışla 228,2 liradan alıcı buldu.

Gram altın 232 TL’ye yükselebilir

Uzmanlar ise altın fiyatlarında yükseliş olacağını dikkat çekerek gram altının 232 TL’ye kadar yükselebileceğini ifade ediyor.

Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarında yükselişe ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Altın fiyatlarında ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine haber akışı ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin dün yaptığı açıklamaların etkili olduğunu söyleyen İslam Memiş, Fed toplantı tutanaklarının da ABD ekonomisini etkileyebilecek küresel büyümeye yönelik riskler konusunda netlik görene dek faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği beklentilerini artırdığını belirti.

Tutanakların ardından altının onsunda yükseliş yaşandığına dikkati çeken İslam Memiş, altının ons fiyatının teknik açıdan 1.277 doların üzerinde kalıcılık sağlamasının, düşüşlerin sınırlı kalacağına işaret ettiğini belirtti. Altının gram fiyatında ise bugün 228 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda yükselişler 232 liraya kadar devam edebileceğinin altını çizdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:23
  1. İstanbul
  2. Sabah
  3. Merkez Bankası
  4. Kapalıçarşı

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