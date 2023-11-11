Altın fiyatları sert fren yaptı! Gram ve çeyrekte alım fırsatı mı?

Dolar 28.55 liradan işlem görürken gram altının fiyatı serbest piyasada 1779 lira seviyelerinde, çeyrek altın ise 2.922 liradan işlem görmeye devam ediyor. Özellikle iki haftadır gerileme süreci yaşayan altını fiyat bağlamında tetikleyecek verilerin yokluğu bu süreçte etkili.

Altında gerileme devam edecek mi?

Uluslararası konjonktürde özellikle Ortadoğu'da gerilim devam ederken savaş ihtimallerinin giderek zayıflaması ve bu sürece uluslararası toplumun müdahalede bulunma çağrıları bölge tansiyonu için ılımlı algılama oluşturdu. Bu ılımlı sürecin satın alındığına dikkati çeken altın piyasası uzmanları önümüzdeki haftalarda da altında ciddi bir yükseliş beklenmediğini ama uzun vadede yatırım aracı olarak altında kalınmasının daha rasyonel olacağı yönünde bir kanaate sahip. Amerikan Merkez Bankası yetkililerinin faizin artışının devam edebileceğini yönelik açıklamaları da altının üzerindeki bir diğer baskı. Keza altının uluslararası dinamiklere bakıldığında uzun vadede güvenli liman olma kimliğini muhafaza ettiği bir gerçek.

Alım fırsatı var mı?

Yurt içi veriler açısında gelecek hafta çok yoğun bir gündem bulunmamakla beraber küçük yatırımcıların altında kalmaya devam edebilecekleri çağrısını yineleyen uzmanları gram altında 1800 seviyesinin aşağı yönde kırıldığını, 1750 bandının alım için fırsat olabileceği önerisinde bulunuyorlar. Çeyrek altın ise 3000 seviyesini test etmesine rağmen aşağı yönde 2900 bandında oturma ihtimali bulunuyor. Alım seviyesinde fırsat olarak ise 2900 bandının aşağıları fırsat olarak öneriliyor.