Altın fiyatları ne durumda? Gram altın fiyatlarına ilişkin İslam Memiş’ten açıklama

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak, 2021 ve 2022 altın tahmini yaparken, gram altın fiyatları için önemli olan ons altın üzerine değerlendirmelerde bulundu.

1800 dolar ve altına sarkmaların ons altın için orta ve uzun vadede kalıcı olamayacağını savunan İslam Memiş, "2021 yıl sonuna kadar enflasyonu fiyatlayan bir ons altın olabilir" dedi.

"Gram altın sadece 11 ayda yüzde 50 prim yaptı"

Hem dolar kuru hem de ons tarafındaki yükselişten ivme kazanan gram altın fiyatları da değinen İslam Memiş, "Gram altın yatırımcısını yine sevindirdi. Gram altın alanlar 2021 yılında da güldü. Geçen yıl yüzde 68 civarında değer artışı yapan gram altın, bu yıl yüzde 50 prim yaptı" diye konuştu.

Yıla 450 lira düzeyinde giriş yapan gram altın fiyatının 674 lira ile zirve yaptığını belirten uzman isim, "11 ayda 223 liralık bir getiri oldu. Bu çok ciddi bir getiri oldu. Gram altın hem dolardan hem ons tarafından destek görüyor. Ancak son zamanda dolardan daha fazla destek gördü. Bununla beraber tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü" dedi.

"Gram altın fiyatları kademeli olarak düşebilir"

Gram altın fiyatları için bu seviyelerin kısa vadede kalıcı olamayacağını savunan İslam Memiş, "Gram altın fiyatları için bir teknik düzeltme söz konusu olabilir. Özellikle döviz kurlarında yaşanacak aşağı yönlü düşüşler gram altın için kademeli düşüşleri beraberinde getirebilir" diye konuştu. Gram altın için aşağıda 630-615-600 lira seviyelerinin öne çıktığını belirten İslam Memiş, "Gram altın alınır mı diye soranlar var. Bu tarihi zirve seviyeler panik alımı yapmak için çok uygun değil. Sabırla bekleyen vatandaşların ilerleyen dönemde belirttiğim seviyelerden alma imkanı bulabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

"2022 yılında gram altın 750 lira olabilir"

İslam Memiş, gram altın fiyatları için şuanda bir köpük oluştuğunu belirterek, "Gram altın fiyatları için teknik olarak bir düzeltme hareketine ihtiyaç var. Ancak 2022 yılını biraz daha orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurursak gram altın fiyatları için 750 lira söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.