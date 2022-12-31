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Ekonomi Altın fiyatları için çıldırtan tahmin! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı
Ekonomi

Altın fiyatları için çıldırtan tahmin! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Kuyumcu Ömer Faruk Saydam, 2023 yılında altın fiyatlarının zirveye çıkacağını belirtti. Saydam "bu fiyatlar bir daha olmayacaktır ki gelecek yıl daha fazla yükselmesini bekliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 12:46:00 - 2022-12-31 13:57:24
Altın fiyatları için çıldırtan tahmin! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

 

Kuyumcular çarşısında işletmesi bulunan Ömer Faruk Saydam, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2022 yılında altının bütün emtialar karşısında sessizliğini çok koruduğunu kaydeden kuyumcu Saydam, ''2023 yılında bu sessizliği bozarak kendisini zirveye taşımasını bekliyoruz. 2023 yılı altın yılı olacaktır. Altın tarihten günümüze kadar bütün süreçlerde her zaman değerini korumuş, sağlam ve güvenilir olmaya devam etmiştir. Önümüzdeki yıllar boyunca da bu geleneğini asla bozmadan yoluna devam edecektir. Altın her zaman yatırım yapılması gereken bir emtiadır. Vatandaşlara bu seviyedeki altın fiyatlarını fırsat bilerek almalarını tavsiye ederiz. Çünkü bu fiyatlar bir daha olmayacaktır ki gelecek yıl daha fazla yükselmesini bekliyoruz” dedi.

 

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Yorumlar

Temel

Hakikaten başlıkta söylediği gibi çıldırttı bu haber beni! Neymiş tahmin? Kimbilir! Okuyucu altın haberlerini okuyor; altın yaz başlığa, içi boş olsa da önemli değil! Benim mahalle kuyumcum da dedi ki, “bol bol al abi! Altın gibisi yok!” Akitin ekonomik analizleri bir deha ürünü! 0+0=0
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