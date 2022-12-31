Altın fiyatları için çıldırtan tahmin! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı

Kuyumcular çarşısında işletmesi bulunan Ömer Faruk Saydam, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2022 yılında altının bütün emtialar karşısında sessizliğini çok koruduğunu kaydeden kuyumcu Saydam, ''2023 yılında bu sessizliği bozarak kendisini zirveye taşımasını bekliyoruz. 2023 yılı altın yılı olacaktır. Altın tarihten günümüze kadar bütün süreçlerde her zaman değerini korumuş, sağlam ve güvenilir olmaya devam etmiştir. Önümüzdeki yıllar boyunca da bu geleneğini asla bozmadan yoluna devam edecektir. Altın her zaman yatırım yapılması gereken bir emtiadır. Vatandaşlara bu seviyedeki altın fiyatlarını fırsat bilerek almalarını tavsiye ederiz. Çünkü bu fiyatlar bir daha olmayacaktır ki gelecek yıl daha fazla yükselmesini bekliyoruz” dedi.