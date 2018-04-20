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Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Açılışın ardından gramaltın 174,7 lira, çeyrek altın 286 lira ve Cumhuriyet altını 1.168 liradan işlem görüyor.

20 Nisan 2018 Cuma 10:30
Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altının gramfiyatı, güne yatay başlamasının ardından 174,7 lira seviyelerinde dengelendi. 

Önceki günkü sert düşüşün ardından, dün görece sakin bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 174,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 10.10 itibarıyla 174,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.168 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.344 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret savaşı, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacağı beklentisi ve jeopolitik risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, bu konularda gündemin hafiflemesinin dün ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu ifade etti.

Gelecek aylarda küresel piyasaların, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizlikleri fiyatlamaya başlayabileceğine değinen Memiş, altının ons fiyatının 1.330-1.350 dolar bandının teknik açıdan önemini koruduğunu dile getirdi. Memiş, yurt içi piyasaların, erken seçim haberini olumlu karşıladığını kaydederek, altının gram fiyatının kısa vade için 173-178 lira bandında yatay bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:30
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