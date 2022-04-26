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Ekonomi Altın, dolar ve konutu olanlar dikkat! Mert Başaran tarih verdi ve yapılması gerekeni açıkladı
Ekonomi

Altın, dolar ve konutu olanlar dikkat! Mert Başaran tarih verdi ve yapılması gerekeni açıkladı

Altın fiyatlarında düşüş devam ederken dolar kuru ise 15 liranın altında seyrediyor. Konut fiyatları ise tam anlamıyla uçmuş durumda. Vatandaşlar ise ne yönde yatırım yapması gerektiği konusunda belirsizlik içerisinde bekliyor. Konuyla ilgili konuşan Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, malda kalmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 15:15:00 -
Altın, dolar ve konutu olanlar dikkat! Mert Başaran tarih verdi ve yapılması gerekeni açıkladı

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, insanların elinde var olan hiçbir şeyi satmaması gerektiğini söyledi.

Mert Başaran, alım fırsatlarının kaçtığını belirterek bu yüksek fiyatlı sürecin seçimlere kadar devam edeceğini belirtti.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalında konuşan Mert Başaran, "1 yıl önceden ben bunları söylemeye başladım. Dünyada insanları mülkiyetsizleştirme projesi, savaşlar ve Türkiye üzerindeki projeler derken ben bir atak geleceğini söyledim. Dünya genelinde orta direğe karşı bir saldırı yapılacak demiştim. Çöplerinizi bile satmayın dedim. Satmayanlar şu an dua ediyorlar. Satanlar bin pişman… Ev fiyatlarının da uçacağından bahsetmiştik. İnsanlar maalesef evlerini sattı. 120 bin liralık ev 500 bin oldu. Küçük yatırımcının ellerinden mallarını almak istiyorlar. Bu küresel bir projedir. Belli şeyleri konuşturmak istemiyorlar. Ekonomiler daraldı. Al dönemi şu an geçti. Şu an satma dönemindeyiz. 2023’e kadar bekleme dönemindeyiz. Ev fiyatları fırlamış durumda. Türkiye büyümek istiyor. Enflasyon bir vergidir. İyi bir şey değildir. Ama ABD bile yüzde 8’e çıkardı. Dünyada da bir sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

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