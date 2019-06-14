Altın çağındaki Türk eskriminde rota olimpiyatlar





ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Türkiye Eskrim Federasyonunun 5 yıl önce milli takımı emanet ettiği Azerbaycan asıllı Ukraynalı başantrenör Valery Shturbabin, "Çok güçlü olduk. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na sıralamadan direkt katılmak için inançla çalışıyoruz, artık inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin son dönemde gelişim gösterip, ilerleme kaydettiği eskrimde milli sporcular, tarihi başarılara imza attı.

Katıldıkları şampiyonalarda ilkleri gerçekleştiren ay-yıldızlı eskrimciler, dünya klasmanında üst sıralara tırmanırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda umutlarını artırdı.

2017 yılının mart ayında Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yıldızlar kılıç kategorisinde mücadele eden İbrahim Ahmed Acar, Türk eskrim tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye getirdi.

İbrahim Ahmed Acar, aynı yıl nisan ayında ise Türk eskrim tarihine ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu, yıldızlar kılıç kategorisinde dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Nisan ayının bir başka tarihi başarısı ise 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda elde edildi. Kadın Kılıç Milli Takımı, tarihteki ilk takım Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Rusya'nın Soçi kentinde Mart 2018'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Deniz Selin Ünlüdağ, yıldız kızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak, Türk eskrim tarihinin ilk kadın Avrupa şampiyonu unvanını aldı.

Milli sporcular, 2017 ve 2018 yıllarını 17 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalyayla kapattı.

Milli eskrimci Nisanur Erbil ise bu yıl İtalya'nın Foggia kentinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yıldız kızlar kılıç kategorisinde altın madalyanın sahibi olarak, bu branşta gelecek adına umutların artmasını sağladı.

Elde edilen başarıların baş mimarı Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce disiplin diyerek işe başladığını, Türkiye'de eskrim branşında potansiyelin yüksek olduğunu, ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

"Türkiye'de eskrim yok, deniliyordu. Çalışınca her şey ortaya çıktı." diyen Shturbabin, son dönemde alınan madalyalara dikkati çekti.

Shturbabin, eskrimde madalyaların devamı için çok çalışmanın önemine işaret ederek, "Başarıya inanmak gerek. İlk önce inanmak lazım. Sporcular kendilerine inandı ve buralara geldik. Türk eskrimcilere rakiplerinin kendilerinden farkı olmadığını anlatmaya çalıştım çünkü bana akıllı sporcu lazımdı." diye konuştu.

Göreve başladığında eskrim antrenörlerinde "Her şeyi biliyorum" problemini tespit ettiğini aktaran Shturbabin, Türk sporculara ve antrenörlere kendilerini değiştirmeleri gerektiğini söylediğini, bunu değiştirebildiklerini, değişimle başarının geldiğini ifade etti.





- "Eskrime özel olimpik merkez olmalı"





Shturbabin, eskrimde kılıç branşının olimpiyat hazırlık çalışmalarının Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eskrimde söz sahibi, başarılı ülkelerin sadece eskrime özel merkezleri var. Çin'de, Japonya'da, ABD'de, Fransa'da, İtalya'da, Rusya'da eskrime özel olimpiyat merkezleri var ve üniversitelerle çalışıyorlar. Psikolog, doktor, diyetisyen, masör, neye ihtiyaç varsa merkezde bulunuyor. Biz de bunu Türkiye'de uygulamak istedik. Bu anlamda TOHM çok güzel oldu. Ancak sadece eskrime ait bir olimpik merkez olmalı ve başarılı tüm sporcular bu merkezde toplanmalı. Burada eğitim ve antrenmanlarını yapmalılar. Olimpiyatlarda başarılı olmak istiyorsak bunu yapmalıyız."

Shturbabin, şimdilerde Almanya'nın Düsseldorf kentinde 17-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Eskrim Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getirdi.





- "İnançla çalışıyoruz"





Türk eskriminde son yıllardaki gelişime değinen Shturbabin, "2014'ten bu yana çok iş yaptık. Yıldızlar ve gençlerde madalyalar aldık. Yıldız ve genç sporcularımız şimdi büyüdü. Onların şansı var. Son yıllarda Türk eskrimi çok farklılaştı, çok güçlü olduk. Şimdi destek zamanı. Avrupa kıtasından olimpiyatlara kota almak çok zor. Ancak kadın kılıç takımımızla bunu başarmak için çok çalışıyoruz. Ferdi olarak da kılıç ve flöre kategorilerinde sporcularımızın şansı mevcut. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na sıralamadan direkt katılmak için inançla çalışıyoruz, artık inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Shturbabin, sporcu konsantrasyonunun zaman zaman, yetenek ve tecrübe gibi unsurların önüne geçebildiğine işaret ederek, talebi üzerine federasyonun teknik ekibe, alanında uzman sporcu psikoloğu dahil ettiğini anlattı.

Ukraynalı antrenör, "Sporcularımızı sürekli müsabaka motivasyonunda tutabilmek için çaba sarf ediyoruz. Şimdi çok daha profesyonel bir yaklaşımla sporcularımızı müsabakalara hazırlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Eskrim Federasyonuna kendilerine sunduğu imkanlar ve desteklerden dolayı teşekkür eden Valery Shturbabin, büyüklerde milli sporculara ve milli takıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.