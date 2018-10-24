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Altın Boynuz’a altın proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç’i çekim merkezi yapacak yeni bir proje hazırlandığını söyledi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:40
Altın Boynuz’a altın proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altın Boynuz olarak adlandırılan Haliç’te bölgeyi çekim merkezi yapacak yeni bir proje hazırlandığını söyledi. Zaman zaman bölgede kürek yarışlarının da yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi Haliç’te yeni bir muhteşem proje hazırlanıyor. Bu proje devreye girdiği anda, şöyle bir üç senemizi zannediyorum alacak, yani orası çok ciddi bir çekim alanı olacak. Müzeler, alışveriş imkanları var, bütün bunlarla beraber oradaki oteller vesaire filan Haliç’in kenarı Kasımpaşa, Hasköy o taraftaki çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak. Böylece bu tersaneler kısmını biz şimdi bu şekilde bir çekim alanına kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

İlk gün 179 bin 612 yolcu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hafta sonu açılan Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı’nın ikinci etabı olan Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ilk günde 334 sefer yaparken, 179 bin 612 yolcu kullandı. Böylece bölge trafiğinde ortalama 50 bin aracın trafikten çekilmesine denk rahatlama sağlandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:40
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Altın Boynuz
  3. Haliç
  4. Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı
  5. Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı

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