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Altın aramak için evinin bodrumunda 6 metrelik dev çukur kazdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşayan bir adam 'evde yaptığı kazıdan altın çıktı' dedikodusuna inanarak kendi evinin bodrumunda 6 metrelik devasa çukur kazdı.

02 Eylül 2018 Pazar 14:42
Altın aramak için evinin bodrumunda 6 metrelik dev çukur kazdı

İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan Fatih Yedikule'de bir komşularının evlerinin altında yaptığı kazıda altın bulup zengin olduğu dedikodusu hızla yayıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, 'bir evin içinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı' ihbarı üzerine Yedikule İmam Aşir Sokak 3 numaralı tarihi ahşap binaya operasyon düzenledi.

6 METRELİK ÇUKUR KAZMIŞ

Yapılan operasyonda, evin sahibinin bodrum katta 6 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde devası bir çukur kazdırdığı tespit edildi. Dikkat çekmemek için kazıdan çıkan toprakların da evin odalarında toplandığı belirlendi.

ZENGİN OLMAK İÇİN KAZMIŞ

Habertürk'ün haberine göre, ev sahibinin, bazı komşularının evlerinin altını kazarak altın küpler bulduğunu, kendi evinin altında altın olabileceği için kazdığını söylediği öğrenildi. Evinin bodrumunda kaçak kazı yapan ev sahibi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarına Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Polis tarafından ifadesi alınan ev sahibi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 14:42
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