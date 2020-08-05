Altın alacaklar dikkat! Kritik açıklama

Altın fiyatları son dönemin en dikkat çeken ve sık sık takip edilen konularının başında geliyor. Vatandaşlar uzmanlardan gelen altın yorum ve değerlendirmelerini merak ediyor. Son yükseliş ile beraber altın yeniden rekor seviyeye çıktı. Yatırımcılar ve düğün sezonu nedeniyle altın ihtiyacı olanlar altında yükseliş sürecek mi sorularına yanıt arıyor. Özellikle yatırım maksatlı altın alacaklar ve ileri tarihli altın ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler altın ne zaman almak gerekir sorusunun cevabını merak ediyor. İşte altın fiyatları ve analistlerden gelen altın fiyatları yorumları...

Altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatının 2.000 doları aşmasıyla beraber gram altın fiyatı 460 TL ile rekor seviyeye geldi. Altın ons fiyatı dün %2,14 değer kazandı ve yükseliş eğilimini bugün de devam ettirdi. 2.037 dolar ile en yüksek seviyesini gördü. Gram altın fiyatı ise yurt içinde altının ons fiyatıyla paralel şekilde yükseldi ve 460 TL ile rekor kırdı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın fiyatı 747 TL olurken Cumhuriyet altını fiyatı 3.052 TL olarak satılıyor.

Altın neden yükseliyor?

Herkes altın yükselmeye devam edecek mi sorusuna yanıt ararken altının yükseliş nedenini de araştırıyor. Yeni tip koronavirüs salgınıyla alakalı ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında süren gerilimin de desteği ile beraber altın fiyatları konusunda rekorlar yaşanmaya devam ediyor. Yatırımcılar bir alım fırsatı için altın düşer mi sorusuna cevap arıyor.

Altın yorumları uzman değerlendirmeleri

Şimdi altın fiyatları düşer mi konusunda analistlerin değerlendirmeleri merak ediliyor. Analistler; ABD’de görüşmeleri süren teşvik paketi ve Covid-19 salgınına dair haber akışının gündemin odağında olduğunu ifade ediyor. Veri takvimi için ise ABD ve Avrupa’da açıklanacak olan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD’deki özel sektör istihdamının öne çıktığı bildiriliyor. Altın nereye kadar yükselir konusunda ise analistler; teknik açıdan altını ons fiyatında 2.035 doların direnç olabileceğini ifade ederken gram altın fiyatı için ise 425-460 TL bandının izleneceğini belirtiyor.

Altın ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan ekonomist Arda Tunca ise altın fiyatları düşecek mi sorusuyla ilişkili olarak 3-5 dolarlık aşağı hareketlerin düşüş olarak kabul edilmesi halinde bu seviyelerde görüşlerin görülebileceğini ifade ediyor. Kar satışı ya da nakit ihtiyaçları gibi durumların bunu tetikleyebileceğini belirten Tunca, Mart ayından bu yana olan süreçte bunun görüldüğünü dile getiriyor. Altın fiyatları artacak mı konusunda ise bu duruma trend olarak bakmanın gerekli olduğunu söyleyen Tunca, ufak düşüşler olsa da yukarı yönlü bir sinyalin olduğunu aktarıyor.

Altında düşüş olacak mı konusunda değerlendirmelerde bulunan Tunca, altının birkaç ay önceki seviyesine döndü ve orada kaldı denilebilecek bir düşüşün yaşanması için henüz erken olduğunu ifade ediyor. Vatandaşlar özellikle altına yatırım yapılmalı mı sorusunun da yanıtını arıyor. Altında ciddi düşüş yaşanmasıyla ilgili olarak Tunca; Koronavirüs salgının kontrol altına alındığının, aşının bulunduğunun ve herkesin kullanabileceği bir noktaya geldiğinin haberlerinin gelmesi gerektiğini ancak bu tarz haberlerin henüz gerçekçi olmadığını belirtiyor. Bu tarz gelişmelerin yaşanması durumunda altında kaçış başlayabileceğini aktaran Tunca; altında görülen 3-5 ya da 10 dolarlık düşüşlerin düşüş olarak kabul edilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

Altın artar mı noktasında; gelen haberlerin 2,000 seviyesinin kırıldığını ve üstünün de göründüğünü gösterdiğini belirten Tunca, altın ne kadar yükselir ya da yükselecek mi konusunda özellikle trende bakmanın gerekliliğini vurguluyor. Yaşanan gelişmelerin yanında vatandaşlar ise altın alınır mı ve altına yatırım yapmalı mı gibi sorulara yanıt arıyor.