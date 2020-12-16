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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda dalgalanmalar sürüyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda dalgalanmalar sürüyor

Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarının seyrinde. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarında hafif düşüşe geçti. İşte 16 Aralık 2020 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:31:00 -
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda dalgalanmalar sürüyor

Altın fiyatları üzerinde gün içerisinde yaşanan ani iniş ve çıkışlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 500 TL'nin üzerinde gözlemlenen yatırım aracındaki ani düşüş hali, vatandaşların yeniden bu yatırım aracına yönelmesine neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan dalgalanma ile beraber altına olan rağbet de arttı. Vatandaşlar canlı rakamları takip etmek üzere altın fiyatları arayışına geçti.

Peki 16 Aralık 2020 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte altın fiyatlarında son durum...

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 467,56

Gram altın satış: 467,65

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın alış: 758,50 TL

Çeyrek altın satış: 766,50 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını alış: 3.029,90

Cumhuriyet altını satış: 3.054,70

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 1.517,20

Yarım altın satış: 1.533,20

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