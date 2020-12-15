Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı

Vatandaşların merak ettiği altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte altında beklentiler ve son gelişmeler...

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen gram altın güne 467 liradan açılış yaptı.

Çeyrek altın 763 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 3 bin 120 liradan satılıyor.

Ons altın ise bin 839 dolar civarında işlem görüyor.

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:

"Dün sabah saatlerinde üst üste gelen iyimser haber akışlarının küresel çapta yatırımcıları "risk-on" moduna geçirmesi ile güvenli limanlarda satış baskısı oluştu. Bu bağlamda ons altında da 1818 dolar seviyesi test edilirken, akşamüzeri gelen bazı tedirgin edici haberlerin borsalarda satış baskısı oluşturması ile güvenli limanlara yeniden dönüş başladı.

Dünkü işlem gününü 1826 dolar seviyesinden kapatan ve yeni güne de alıcılı başlayan değerli metalde şu an için 1835 dolar civarında fiyatlama görülmekte.

Günün devamında da oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde 1840, 1849, 1855, 1860, 1864 ve 1869 direnç bölgelerini izlemeye alabiliriz. Yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1831, 1823, 1815, 1806 ve 1802 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir."

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:

"Azalan küresel endişelerin etkisiyle ons altın dün 1815 desteğine doğru düştü. 1815 desteği üzerinde tutunma sağlanmasıyla da bugün toparlanmalar görülüyor. Bu seyrin devamında, 1992,30 düzeyinden başlayan düşen fiyat eğilimi önemli direnç oluşturabilir.

Bu eğilimin geçilmesi durumunda yukarı yönlü momentum artabilir. Bu durumda 1863 ve 1894.40 direnç oluşturabilir. Düşen fiyat eğilimi altında kalındığı sürece ise 1815 ve 1803 destek oluşturabilir.

Destekler 1815-1803-1787.50, Dirençler 1863-1894.40-1906.75"