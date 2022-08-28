Altılı masaya seslendi: Sonra çok üzülürsünüz

Hürriyet gazetesi yazarı Rauf Tamer, bugünkü yazısında, altılı masanın şimdiden koalisyon kurmaya çalıştığını vurgulayarak çarpıcı ifadeler kullandı.

Rauf Tamer'in bugünkü yazısı...

Dün CNNTürk'te Hakan Çelik'in misafiri Muharrem İnce diyordu ki:

- Türkiye koalisyonlardan kurtulmayı beklerken, koalisyonların alâsı kuruluyor.

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Yani, başta 6'lı masa olmak üzere, diğer muhtemel oluşumları kastediyor.

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Haklıdır...

Her şeyi sulandırdığımız gibi, sistemi de sulandırdık.

Ya da siyasi zekâ baskın çıktı.

Öyle ki, iktidarı ancak dürbünün tersiyle görebilecek olan küçücük partilere bile, birilerinin kuyruğuna takılarak iktidara yamanma şansı doğdu.

Çok özledikleri parlamenter sistemde bile bu iş bu kadar kolay değildi.

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Biliyorsunuz.

İttifak, seçimden önce kurulandır.

Koalisyon ise seçimden sonra kurulan.

Fakat bunlar, koalisyonu seçimden önce kurarak, aralarındaki bağları kuvvetlendirmek istediler... Bu şekilde iktidar için bir genel prova da yapmış oluyorlar...

Belki de iktidarın şimdiden şehvetine kapılıyorlar.

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Geriye ne kalıyor?

- Sandıktan çıkmak.

O olmazsa hiçbir şey olmaz.

Neye benzer, hani 3 nal tamam olur da, bütün iş 1 nal'a ve

1 at'a kalır... Öyle bir şey.

Ama bakarsınız ki atı alan Üsküdar'ı geçmiş meğer.

Kalakalırsınız.

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Bu bakımdan erken öten horozlara bir kez daha sesleniyorum. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın... Sonra çok üzülürsünüz.