Altılı masada Kılıçdaroğlu krizi! Erdoğan ezer geçer

Muhalefetteki altı partinin yürüttüğü ortak Cumhurbaşkanı adayı ile parlamenter sisteme geçiş çalışmalarında sıra en krizli başlıklara geldi.

İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk

Cumhurbaşkanı adaylığı başta olmak üzere altılı masanın bileşenleri arasındaki görüş ayrılıkları son günlerde iyice açığa çıkmaya başladı. Başta İYİ Parti olmak üzere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazlar yüksek sesle konuşulmaya başlandı. İYİ Parti'de, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kazanma şansı olmayacağı dillendiriliyor. Bu sebeple İYİ Parti kulislerinde, "Aday değilim" demesine rağmen Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı yeniden gündem konusu oldu. CHP yönetimi ise; genel başkanlarının adaylığı dışındaki formüllere sıcak bakmıyor. Parti yönetiminin yaptığı değerlendirmelerde, masanın en büyük ortağı olmaları nedeniyle adaylık konusunda "Daha fazla söz sahibi" olmaları gerektiğine vurgu yapılıyor.

Babacan-Davutoğlu fırsat peşinde

Öte yandan, masanın küçük ortakları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu karışıklıktan karlı çıkmanın yollarını arıyor. Babacan son olarak, ortak aday üzerinde anlaşma olmazsa, kendisinin aday olacağını açıklamıştı. Davutoğlu ve Babacan cephesinde, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına yönelik formüller de yeniden ısıtılmaya başladı.

Saadet'te "taban" sıkıntısı

Altılı masanın bileşenlerinden Saadet Partisi'nde de Kılıçdaroğlu endişesi yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun "Masanın ortak adayı" olması durumunda, parti tabanından büyük tepki alacaklarına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını çok istemesine rağmen, altılı masadaki itirazlar sebebiyle hem partisinden hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen "Adaysan açıkla" çağrılarına cevap veremediği belirtiliyor.

Her parti kendi adayını çıkartabilir

Altı liderin kurduğu masada, ilerleyen günlerde tüm bu kafa karışıklıkları sebebiyle ortak aday fikrinden uzaklaşılabileceği, bu durumda altı liderin altısının ayrı ayrı aday olabileceği kulislerde konuşuluyor.