“Altılı masa” gitti, yerine bu geliyor! İşte CHP’nin şaşırtan yeni “masa”sı

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, “altılı masa”sı dağılan CHP’nin yeni bir “masa” kurma hazırlığında olduğunu belirtti. Yeni masanın “ayaklarında” kimlerin olduğunu tek tek sayan Özçelik, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“CHP genel seçime giderken bir “masa” kurdu.

Adına “Altılı Masa” dediler.

İçinde kimler yoktu ki!

Gladyo kraliçesi…

Stratejik çukurun mimarı…

Neoliberal politikaların uygulayıcısı…

Ne ararsan vardı.

Gerçi ayakları hep sallandı.

Ama CHP’yi kandırmayı başardılar.

Toplamda yüzde 2 bile oyu olmayan 4 parti…

38 milletvekili kaptı.

Bazı CHP’liler şimdi dizini dövüyor.

Ortakların ideolojisini tartışmıyorlar.

Dertleri kaybettikleri milletvekillikleri…

YENİ MASA

Yerel seçimlerde “Masa” dağılmıştı.

Yerini “CHP-DEM/PKK Masası” aldı.

Gizli pazarlıklar yapıldı.

PKK yeni bir strateji benimsedi.

Dağlarda hayat hakkı kalmamıştı.

Şimdi şehirlerde fırsat kolluyor.

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul.

Esenyurt’ta neler olacağını göreceğiz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SADECE DEM/PKK MI?

Yeni “Masa”da sadece DEM/PKK mı var?

Hayır!

Masa’nın başka ayakları da bulunuyor.

Bu 1 Mayıs’ta net olarak göründü.

Saraçhane’den gelen görüntüler…

Çok tartışılan Şebnem Korur Fincancı.

Kimin kullandığı belli olmayan gruplar…

Özgür Özel’in çevresindekiler…

Masa’nın ayaklarını işaret ediyor. (…)”