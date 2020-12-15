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Ekonomi Alternatif Bank'tan KOBİ'ler için yeni kredi paketi
Ekonomi

Alternatif Bank'tan KOBİ'ler için yeni kredi paketi

Banka, KOBİ’lere azami kefalet tutarı 900 bin TL, kredi üst limiti 1 milyon 125 bin TL, azami kefalet oranı yüzde 80 olacak şekilde kredi kullandıracak - KOBİ'ler, TL cinsinden sunulacak krediden 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere en az 36 ay ve en fazla 60 ay vade seçeneğiyle yararlanabilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:19:50 -
Alternatif Bank'tan KOBİ'ler için yeni kredi paketi

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank, KGF ve Avrupa Yatırım Fonu (EIF) aracılığıyla yürütülen KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) programı kapsamında sunduğu kredi paketi ile KOBİ'lere azami kefalet tutarı 900 bin TL, kredi üst limiti 1 milyon 125 bin TL, azami kefalet oranı yüzde 80 olacak şekilde kredi kullandıracak.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için sunduğu kaynakları çeşitlendirmeye devam ediyor.

Banka, COSME programı kapsamındaki yeni kredi paketi ile KOBİ’lere azami kefalet tutarı 900 bin TL, kredi üst limiti 1 milyon 125 bin TL, azami kefalet oranı yüzde 80 olacak şekilde kredi kullandıracak. KOBİ'ler, TL cinsinden sunulacak krediden 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere en az 36 ay ve en fazla 60 ay vade seçeneğiyle yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, KOBİ'ler başta olmak üzere ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak üzere bankanın kaynaklarını çeşitlendirdiklerini ve müşteriler için yenilerini yapmaya odaklandıklarını belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi gibi zorlu dönemlerde KOBİ'lerimizin hayatlarını sürdürmeleri, rekabette ayakta kalmaları ve girişimcilik ruhlarını pekiştirebilmek için finansmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gerek kendi kaynaklarımız gerek KGF gerekse yurt dışından sağladığımız fonları ihtiyacı olan müşterilerimizin kullanımına hızla sunuyoruz. Bu kapsamda İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın bir parçası olmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Nisan 2021’e kadar sürecek dönem için başvuruları almaya başladık. Uygun ödeme koşullarıyla sunduğumuz taksitli kredide 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere asgari 36 azami 60 ay vade imkanı sağlıyoruz. Rotatif kredilerde ise işletmelerin kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, anapara ve faiz ödeme periyodu 12 ayı aşmayacak şekilde ilerliyoruz. Üreticinin ya da alıcının tarımsal döngüsüne göre belirlenen, kısmen ya da tamamen erken kapama yapılabilen kredide, en az 36 en fazla da 60 ay seçeneği sunuyoruz."

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