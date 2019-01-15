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Altay'ın 105. kuruluş yıl dönümü

- Kulübün kuruluş yıl dönümü için hazırlanan belgeselin gösterimi gerçekleştirildi

15 Ocak 2019 Salı 21:36
Altay'ın 105. kuruluş yıl dönümü


İZMİR (AA) - Altay Kulübünün 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzmir Sanat'ta gerçekleştirilen gösterim öncesi yaptığı konuşmada, kulübün doğrunun yanında olmak, birlik ve beraberliği teşvik etmek gibi değer ve kültürünün kendileri için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Kulübün zor süreçler geçirdiğini, mali ve idari problemler yaşadığını, bazı zorlukların devam ettiğini kaydeden Ekmekçioğlu, iyi günlerde olduğu gibi kötü günlerde de birlik ve beraberliğin devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Aybars Akoğlu da belgeselin yaklaşık 5 ayda hazırlandığını anlattı.

Belgeselde kulübe yönetim ya da sportif olarak hizmet vermiş isimlerin duygu ve düşüncelerinin yer aldığını dile getiren Akoğlu, "105. yıl dönümü için güzel bir hediye oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Murat Uluç'a "Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü", Emrah Altay'a "Genç Yönetici Teşvik Ödülü" verildi.

Daha sonra 16 Ocak 1914'te kurulan Altay'ın 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan, kulübün tarihine tanıklık eden 39 kişinin röportajlarının yer aldığı 71 dakikalık belgesel izlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:36
  1. Altay
  2. belgesel
  3. Ödül

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