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Altay’dan amatöre destek

TFF 1.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:31
Altay’dan amatöre destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele edecek olan Bornova Yeşilova’ya genç oyuncularıyla destek verme kararı aldı. Yeşilova, yeni sezonda siyah-beyazlıların gençleri ile ‘‘Altay-Yeşilova’’ adıyla mücadele edecek.


Yetiştirici kimlikleriyle İzmir futbolunun iki köklü kulübü olan Altay ve Yeşilova yeni sezonda güç birliği yapacak. Altay, U-21 liginin TFF tarafından sonlandırılmasıyla genç oyuncularını tecrübe kazanmaları için Yeşilova kadrosuna aktarma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ev sahipliğinde bir araya gelen Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Yeşilova Spor Kulübü yönetimi dev iş birliği için el sıkışırken, karar çarşamba günü Dramalılar Köşkü’nde düzenlenecek programla imzalanacak protokol ile resmileşecek. Törene Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Yeşilova Spor Kulübü Yönetimi yanında Altay ve Bornova ile özdeşleşmiş birçok spor adamı da katılacak.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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