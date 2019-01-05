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Altay'da Putsila takımla çalışmalara başladı

1. Lig ekiplerinden Altay'ın 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anton Putsila, "Büyük Altay'da iyi günler için mücadele edeceğim, kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:31
Altay'da Putsila takımla çalışmalara başladı

Türkiye kariyerinde daha önce Gaziantepspor ve MKE Ankaragücü takımlarında forma giyen 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila, yaptığı açıklamada, Altay'da kariyeri için yeni bir sayfa açtığını, çok sevdiği ve artık bir parçası olduğu Türkiye'de yeni başarılara imza atmak istediğini kaydetti.

Oynadığı her kulüpte her zaman daha iyisini vermek için mücadele ettiğini belirten Putsila, MKE Ankaragücü taraftarına teşekkür ederek, "Şimdi Büyük Altay'da iyi günler için mücadele edeceğim, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Putsila'nın Antalya kampına katıldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı ekibin Antalya'da 8 Ocak Salı günü Gazişehir Gaziantep, 10 Ocak Perşembe günü Menemen Belediyespor'la hazırlık karşılaşmaları oynayacağı, üçüncü hazırlık maçı için de Aytemiz Alanyaspor'la görüşüldüğü kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:31
  1. Gaziantep
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Altay
  5. Anton Putsila
  6. Futbol
  7. Spor Toto 1. Lig

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