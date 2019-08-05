0553 313 94 23

Altay’da hedef süper lig

TFF 1.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
Altay’da hedef süper lig

TFF 1. Lig’in iddialı ekibi Altay, 2019-2020 sezonu yeni forma lansmanını yaptı. İzmir’de bir otelde yapılan forma tanıtım toplantısına Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile kaleciler Emre Koyuncu, Aydın Bağ, Cihan Topaloğlu ve futbolculardan Marco Paixao, Leandro Kappel, Özgür Özkaya ve Gençer Cansev katıldı.


Yeni sezonda futbol takımının giyeceği formaların tanıtımında konuşan Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve futbolcular yeni sezon değerlendirmesinde bulundu. Yeni sezon formaları konusunda Puma’nın özel bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Başkan Ekmekçioğlu, futbolcuların dışında formaları taraftarların beğenisine sunmanın da önemli olduğunu söyledi.


Kulübün önemli gelir kalemlerinden birinin de forma satışı olduğunu hatırlatan Ekmekçioğlu, “UEFA Mali Fair Play kriterleri ortada. Kulüplerin altyapıya yönelip yetiştirici kimlikleri ile ön plana çıkması gerekliliğinin farkındayız. Denk bütçeler ve dengeli gelir gider tablosunu korumak hayati önem taşıyor. Forma ve taraftar ürünü satışı da bu işin önemli bir parçası. O sebeple forma tasarımından kalitesine kadar her ayrıntıya önem verdik” dedi.



E-store müjdesi


Dünya devi spor markası ile çalıştıklarını ve ortaya güzel bir sezon forması çıktığını dile getiren Ekmekçioğlu, “Süper Lig için mücadele edeceğimiz formalarımıza taraftarlarımız Cuma gününden itibaren ulaşabilirler. E-store ile ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İsteyen taraftarlarımız taraftar ürünlerimize ve formalarımıza Ekim ayından itibaren online mağazalarımızdan da ulaşabilecekler” diye konuştu.



Menemen Stadı yeni sezona hazırlanıyor


Menemen Stadı’nın gerekli eksikliklerinin tamamlanmasının ardından yeni sezonda orada maçlarını yapacakların belirten Altay Başkanı Ekmekçioğlu, “Atatürk Stadında tribünler sahaya uzak olduğu için taraftarımızın enerjisinden mahrum kalıyorduk. Bunun önüne geçmek için Menemen Stadını tercih ettik ancak stadın bazı eksiklikleri var. Bu eksikliklerinin tamamlanması gerekiyor. Bu eksiklikler tamamlandıktan sonra ligin muhtemelen 3. haftasında taraftarımızın önüne Menemen Stadında çıkacağız” dedi.



“Hedefimiz Süper Lig”


Yeni sezon değerlendirmesi de yapan Altay Başkanı Ekmekçioğlu, “Geçtiğimiz sene play-off mücadelemiz özellikle 2. yarı sergilediğimiz performansla tüm spor kamuoyunun dikkatini çekti. Son haftalarda Denizlispor ve Gençlerbirliği önünde sergilediğimiz iyi futbolun skora yansımaması ile bu fırsatı kaçırdık. Ancak bu sezon daha arzulu, daha coşkulu ve daha hedefe kilitlenmiş Büyük Altay’ı tüm Türkiye’ye izlettireceğiz. Hedefimiz Süper Lig” dedi.


Toplantıya katılan futbolcular da yeni formaları beğendiklerini ifade ederek, “Bu formalarla sezon sonu Süper Lig’e çıkmış bir takımın futbolcuları olarak basının karşısına çıkmak istiyoruz” şeklinde konuştular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Kore ve ABD'den ortak askeri tatbikat!
    1. Güney Kore ve ABD'den ortak askeri..
    2. Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm..
    3. Kaybolan engelli çocuğun nehirde..
    4. Quick Sigorta’nın sahibi Maher..
    5. Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan..
    6. Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat..
    7. Dacic: FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin..
    8. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    9. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    10. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    11. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    12. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    13. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    14. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    15. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    16. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    17. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    18. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    19. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    20. AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır