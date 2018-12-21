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Altay Tankı'nda seri üretim için gaza basıldı! "Tıkanıklık aşıldı"

Altay tankının seri üretimi için düğmeye basıldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tank-palet fabrikasının 25 yıllığına işletme hakkıyla özelleştirilerek Altay tankının seri üretimine hemen başlanması planlanıyor.

21 Aralık 2018 Cuma 21:54
Altay Tankı'nda seri üretim için gaza basıldı! "Tıkanıklık aşıldı"

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Altay tankları için seri üretim için düğmeye basıldığını yazdı. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tank-paket fabrikasının 25 yıllığına işletme hakkıyla özelleştirilmesine işaret eden Aydemir, bu kararın Altay tankının seri üretimi için ışığın görünmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Hükümetin, Altay tankının üretimi için Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tank-palet fabrikasını 25 yıllığına işletme hakkı vererek özelleştirme kararı alması Altay tankının seri üretimi için ışığın görünmesi anlamına geliyor. Bu stratejik hamle ile BMC firması, zaman kaybetmeden kurulu olan bu fabrikada teknolojik altyapıyı ve insan kaynağını yenileyerek seri üretime geçecek. İlk etapta TSK'nın ihtiyacı olan 250 adet Altay tankı üretilecek ancak ihtiyaca ve dışarıdan gelebilecek talebe göre üretim sayı/kapasitesi artabilecek. Fabrikanın yüksek nitelikli olması, kapalı alan büyüklüğü, genişleme kapasitesi, limanlara olan demiryolu bağlantısı ve yanında bulunan test merkezi esnek üretimde önemli avantajlar sağlıyor.

Arifiye'deki tank ana bakım fabrikası, Türkiye'nin ağır askeri sanayisinin önemli merkezlerinden biri. Burada zırhlı tank üretiminin yanı sıra diğer paletli zırhlı araçlar, obüs topları üretimi ve bakımı da yapılabiliyor. Altay tankının seri üretimi için sıfırdan bir tesis kurmak yerine, 1.8 milyon metrekare arazide kurulu fabrikanın tercih edilmesinin temel nedenlerinden biri yüksek genişleme kapasitesine sahip olması. İşçileriyle birlikte kiralanacak fabrikaya mühendis ve gerekli bazı yeni ekipmanla takviye yapılacak. Üretimde bu alanda yetişmiş askerler de söz sahibi olacak. Sıfırdan bir fabrika kurmak için harcanacak kaynak da işletmeye ve üretimin geliştirilmesine aktarılacak.

250 adetlik ilk parti üretim

Prototip üretimi ve testleri tamamlanan Altay tankı, ilk etapta 250 adet üretilecek. Bu rakam, ihracat potansiyelinin artırılması ve dışarıdan sipariş alınmasıyla zaman içinde bin'li rakamlara çıkarılabilecek. Altay seri üretim ihalesini kazanan BMC'nin kendi fabrikası olsa da Arifiye'deki fabrikanın askeri ana bakım tesisine ve test merkezlerine yakınlığı, kapalı alan büyüklüğü, demiryolu ile liman bağlantısı ve seri üretimde kapasite artışına göre büyüme potansiyeli tercih edilme sebebi oldu. Ayrıca 250 adetlik küçük ölçekli seri üretim için yeni bir fabrika kurulması uygun bulunmadı.

Fabrikanın özelleştirilmesiyle ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre; fabrikayı kiralayacak firma, 25 yıl işletecek. Fabrikada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması ile Milli Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde yeni yatırımların yapılması da amaçlanıyor. İhale dokümanında ve işletme hakkı sözleşmesinde yer alacak konular, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek. Özelleştirme süreci 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanacak.

"Tıkanıklık aşıldı"

S Bilişim Danışmanlık'ın raporuna göre; "Altay tankının seri üretiminin gerçekleştirilmesinde üretim yeri/fabrika tıkanıklığı kamunun elindeki Sakarya ana bakım fabrikasının özelleştirilme ya da tesis işletme haklarının kiralanması suretiyle çözümlenebilecektir. Bu yolla hem küçük-ölçekli seri üretim maliyetleri taşınabilecek hem de daha büyük ölçekli üretimler için elzem ara-evre tüketilebilecektir. Daha önemlisi 250'nin çok üstünde üretimler planlanabilir ve gerçekleştirilebilir hale gelinecektir."

Kaynak: Habertürk

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:09
  1. Ankara
  2. Sakarya
  3. Altay tankının seri üretimi
  4. Altay tankı
  5. tank-palet fabrikası
  6. BMC
  7. Altay seri üretim ihalesi
  8. Arifiye
  9. Milli Savunma Bakanlığı
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri
  11. TSK
  12. tank-paket fabrikası
  13. tank ana bakım fabrikası
  14. zırhlı tank üretimi
  15. seri üretim

YORUM YAZ

  • Özel BeyÖzel Bey45 dk önce
    İhalesiz özelleştirmeye ... denmezmiydi? Hazır fabrikada ben de üretim yaparım.
  • DarthSidiousDarthSidious57 dk önce
    Almanya ile aranın bozulması süreci uzattı yoksa çoktan yapılırdı. Motoru Alman, topu L55 120mm Alman topu. Son dönemde Almanya ile tekrar aranın düzelmesi ile Altay Tankı ve Reis Sınıfı (Type 214) denizaltılar yeniden üretim aşamasına geldi. Boşuna Deniz Yücel'i vermediler!...
  • derdimderdim1 sa önce
    31 mart seçimlerine inşallah yetiştirirsiniz :))) her seçim öncesi yerli silahlar, yerli uçaklar, yerli füzeler, yerli tanklar v.s laaaa bi yerli tohumumuz yok.. :)
  • magdur66magdur661 sa önce
    ozellestrilmeden yapilamiyor mu yanisavunma sanayi bari ozellesmesin devletin hic birseyi kakmadi
  • ÜRETELİM ARTIK YA YETERÜRETELİM ARTIK YA YETER1 sa önce
    5 senedir seri üretime geçiyor. nerde arkadaş bu tank. elin oğlu olsa şimdiye 750 tane tank hazır ederdi. Böyle olmaz. Kim bu işleri yavaşlatıyorsa , bu işlerin çözüme kavuşmasını istemiyorsa işten el çektirilsin. Doğru düzgün sapasağlam stabil ve kıvrak bir sistemi kim başarıyla üretecekse işi o alsın. devlette gözetici olsun. YETER ARTIK YA

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