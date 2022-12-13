Altay Tankında kritik gelişme! Tarih verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ALTAY Tankı projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, Altay Tankı'nın Nisan 2021’de başlayan Kore güç grubu testlerinin bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Oktay ayrıca pilot tankların üretimlerinin ve atışlı testlerinin 2023 yılı içerisinde tamamlanacağını duyurdu. Çeşitli ambargolarla sürecin uzamasına dikkat çeken Oktay bu süreçte yerlileştirme faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı.

Oktay konuşmasında Altay projesi dönem-1 kapsamında yerlileştirme çalışmalarının yapıldığını ve Mayıs 2023’e kadar tüm yerlileştirme çalışmalarının tamamlanacağını ifade etti.

Akit TV’de Sami Dadağolu’nun Ankara Kulusi programına konuk olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ALTAY ana muharebe tankı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Kore Cumhuriyeti’nden tedarik edilen güç grubunun testlerinin devam ettiğini ifade etmişti.

Testlerin başarılı olması halinde ise seri üretim sürecine Kore güç grubu ile başlanacağını açıklamıştı. Buna paralel olarak yerli güç grubu çalışmalarının da devam ettiğini belirten Demir ilerleyen süreçte hedefin bu sistemlerin Altay tankında kullanılması olduğunu söylemişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 10 Ağustos 2022 günü, Haber Global kanalında yayınlanan “Kayıt Altında Özel” programına konuk olmuştu Program sunucusu Saynur Tezel’in savunma sanayiine yönelik sorularını cevaplayan Demir, Altay tankı hakkında da açıklamalarda bulunmuştu,

"Dünyada bu seviye aktarma organı yapan bir kaç şirket var. Kolay bir iş değil. Motorumuz epey bir zamandır test ediliyor. 1500 bg grubu direk Altay tankına hitap edecek. 1000 bg grubu motorumuz biraz daha önde gidiyor. Testleri devam ediyor. 2025 yılına doğru Altay, yerli motorumuzla gidecek.

Motorun kullanılacak seviyeye gelmesi için belirli bir süre lazım. Örneğin Kore’nin tankı bize çok benzer. Şu anda Kore sadece motor kullanıyor. Güç aktarma organları Almanya’dan. Biz ilk motor sürecimiz başladığında iki tane Batılı şirketten destek alınarak başlanacaktı ama olmadı. Tankın motorunun Türkiye’ye verilmemesi için bir tavır vardı. Bunlar önceden de vardı.

Türkiye, artık başkalarının müsaade ettiği standartlarda yaşayacak bir ülke değil. Milli çıkarlarımızı bağımsız şekilde korumak istiyorsak bunun lamı cimi yok. Bu, bir ülkenin öğrenilmiş derslerle birlikte dikkat etmesi gereken bir konu."

5. Kara Sistemleri Semineri’nde Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın T3 konfigürasyonunda kullanılması planlanan özellikler açıklandı. Özellikler şu şekilde sıralanıyor:

- Otomatik Dolduruculu İnsansız Kule

- Farklı cins ve çapta ana silah kullanımı

- Düşük ağırlık

- Yüksek hareket kabiliyeti

- Mürettebat Koruma Kapsülü

- Yüksek güç/ağırlık oranı

- İKA ve İHA kullanımı

- Güdümlü mühimmat kabiliyeti

- Dual UKSS kullanımı

- VR Gözlük

Planlanan özellikler incelendiğinde insansız kule ve mürettebat koruma kapsülüyle mürettebatın bekasına yönelik iyileştirmeler öne çıkarken farklı çapta ana silah kullanımı yakın zamanda ortaya çıkan 130 mm top gibi olasılıkları akla getirmektedir. İHA kullanımı yeni nesil ana muharebe tankı tasarımlarında öne çıkan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yakın zamanda İHA’lar tanklara keşif, gözlem ve taarruz desteği sağlayabilecek düşük maliyetli platformlar olarak da ele alınmaya başlamıştır.

Altay tankının atış kontrol sistemi son testlerde

ASELSAN tarafından yerli imkanlarla Altay ana muharebe tankı için geliştirilen Volkan-II tank atış kontrol sisteminin kalifikasyon faaliyetleri 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Gelişme bu yıl beşincisi düzenlenen Kara Sistemleri Semineri‘nde paylaşıldı. VOLKAN-II, ASELSAN’ın sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesine dayanan, en güncel ve gelişmiş tank atış kontrol sistemidir. Sistem, üstün vuruş gücünün yanı sıra yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak, savaş ortamında etkinliği maksimum seviyede tutacak şekilde optimize edilmiştir.

DefenceTürk