Alt Yapı Futbol Takımı Adana’ya gitti

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde yürütülen Futbol Altyapı Gelişim Projesi Adana da başlıyor.

1.kademe 1.devre grup müsabakaları 13 yaş grubu sporcuların katılımıyla gerçekleşecek.

TurnuvadaKayseri’yiGençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol teknik sorumlusu Mustafa Özkara ve Antrenör Hakan Ören öncülüğündeki Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularımız temsil edecek.

Öğlen saatlerinde 20 kişilik sporcu ve antrenör kafilesi ile Adana’ya hareket eden Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü futbol takımı Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve sporcu aileleri tarafından uğurlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Futbol takımımız ve Antrenörlerine oynayacakları müsabakalarda başarılar diliyoruz.