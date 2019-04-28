Alperen Atar Milli Takıma seçildi Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada 300 sporcu dereceye girmek için mücadele verdi. U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası’ndaTürkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 300 sporcunun mindere çıktığı şampiyonadaU15 Gençler Serbest Güreş Şampiyonasında Alaplı AktifGençlik Spor Kulübünde yetişen Alperen Atar Türkiye 3. olarak Milli Takıma seçildi.

Alaplı AktifGençlik Spor Kulübü Mustafa Öztürk’ün yaptığı açıklamada ," Alaplı AktifGençlik Spor Kulübünde yetişen ve kendikategorisinde ise rakiplerini dize getirerek Türkiye 3,cüsü olarak Milli takıma seçilen Alperen Atar başarısıyla göğsümüzü kabartmıştır.Güreş hocamız Hüseyin Uguz’un antrenörlüğünde Alperen Atar’ın Türkiye Milli Takımına seçilmesineteşekkür ediyorum" dedi.

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