0553 313 94 23

Alparslan Erdem 302 gün sonra kadroda

Medipol Başakşehir’in deplasmanda İM Kayserispor ile oynayacağı mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan turuncu-lacivertli futbolcu Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlığın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosunda kendine yer buldu.

17 Mart 2019 Pazar 16:02
Alparslan Erdem 302 gün sonra kadroda

Medipol Başakşehir’in deplasmanda İM Kayserispor ile oynayacağı mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan turuncu-lacivertli futbolcu Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlığın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosunda kendine yer buldu.


Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İM Kayserispor’a konuk oluyor. Bu zorlu mücadele öncesi turuncu-lacivertlilerde ise Alparslan Erdem sevinci yaşanıyor. Çapraz bağları kopan ve uzun süredir tedavi gören 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından Kayserispor mücadelesinin kadrosuna alındı. Son maçına 19 Mayıs 2018’de takımının sahasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ettiği maçta çıkan Alparslan, bu müsabakanın ardından tam 302 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı. Başarılı futbolcu, yedek kulübesinde başlayacağı karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında forma şansı bekleyecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 -Sancaktepe Belediyespor: 1
    1. TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler:..
    2. Kazım Kurt: “Olcay Çokar adı artık bu..
    3. Onlarca kişinin hayatını kurtaran..
    4. "Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya..
    5. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    6. Ticaret Bakanı Pekcan’dan 18 Mart..
    7. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    8. Saksı kebabı nasıl yapılır? Saksı..
    9. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    10. Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni..
    11. Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf..
    12. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 18..
    13. Vali Yerlikaya'dan "18 Mart Çanakkale..
    14. Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip..
    15. "Bu topraklara husumet besleyenlerin..
    16. Nasıranlı, seçmenlere projelerini..
    17. Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya destek
    18. Binali Yıldırım: O katil İstanbul'u..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı..
    20. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    21. MSB memur alımı sonuçları açıklandı! |..
    22. "Benim ülkemde Kürdistan diye bir..
    23. Mali’de askeri üsse silahlı saldırı:..
    24. Bakan Varank: "Siirt’te 3 milyon 800..
    25. "İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"
    26. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    27. Malatya’da kayıp olarak aranan şahıs..
    28. "Kolay bir maç değildi ama..
    29. Başkan Kurt’un Çanakkale Zaferi mesajı
    30. Başkan adayı Sülük’ten birlik ve..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu